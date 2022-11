﻿Weniger Fahrspuren, neue Ampeln, Plateau: Was für Rostocks meistbefahrene Straße diskutiert wird

Rostock. Auch wenn es sich zeitweise mehr staut, als dass es rollt: Die L 22 in Rostock ist die meistbefahrene Straße des Landes. Rund 45 000 Fahrzeuge pro Tag queren Am Strande die Hansestadt. Vor allem Fußgänger haben da das Nachsehen. Wer in Richtung Wasser will, muss an den Ampeln warten und vier Spuren überqueren. Seit zehn Jahren wird bereits über verschiedene Varianten zur Verbesserung der Verkehrssituation diskutiert – nun soll es endlich vorangehen. Dafür reaktiviert die Verwaltung eine Idee, die im Zuge der Bundesgartenschau geplant, aber dann auf Eis gelegt wurde: Ein 30 Meter breites Plateau zwischen Schnickmannstraße und Stadthafen.

Eine Machbarkeitsstudie dafür liegt seit 2018 vor. Und nicht nur das: „Die Maßnahme befindet sich aktuell noch im Fördergebiet und könnte maßgeblich über finanzielle Mittel der Städtebauförderung geplant und auch baulich umgesetzt werden“, heißt es in einer entsprechenden Information für die Bürgerschaft und die Ortsbeiräte. Finanzielle Förderung ist vor allem deshalb entscheidend, weil für das 30 Meter breite Plateau schon vor Jahren Kosten von rund 17 Millionen Euro im Raum standen. Wie teuer es angesichts der aktuellen Baupreise werden könnte? Das ist derzeit noch ungewiss.

Südtangente und mautfreier Tunnel sind keine Alternativen

Bausenator Holger Matthäus (Grüne) befürwortet die Pläne. „Die Landesstraße 22 ist Rostocks wirtschaftliche Hauptschlagader – die Masse der Güter und Personen wird darüber transportiert. Gleichzeitig ist sie aber eine Barriere und trennt die Stadt und die Bürger vom Wasser“, benennt Matthäus den Ist-Zustand.

Alternativen, um den Verkehr an dieser Stelle zu reduzieren – wie die Südtangente oder eine mautfreie Durchfahrt des Warnowtunnels – „sind aufwendig und teuer bis nahezu unbezahlbar“, so der Senator. Zu diesem Ergebnis wäre man jetzt auch bei einer erneuten Prüfung dieser Varianten durch die Fachleute der Stadtverwaltung gekommen.

Die vier Spuren der L 22 trennen die Innenstadt vom Wasser. Das soll sich ändern – die Verwaltung bringt nun für den Bereich Schnickmannstraße wieder das Plateau ins Gespräch, das zur Buga schon einmal Thema war.

Deshalb müssten alternative Querungen wie das Plateau oder eine breite Fußgängerbrücke endlich vorangetrieben werden. Wobei die Pläne für eine Schnickmannbrücke im Zuge der Bundesgartenschau (Buga) an der Bürgerschaft scheiterten und dort mehrheitlich abgelehnt wurden. „Wir wollen aber jetzt eine neue gesellschaftliche Diskussion zu dem Thema anstoßen“, so Matthäus. Sollte die Bürgerschaft der Argumentation der Verwaltung folgen, könnte die Planung für ein Plateau wieder aufgenommen werden.

Rostocks Ex-Bürgermeister Roland Methling hat bei diesem Thema eine ganz klare Haltung. Er hatte schon vor zehn Jahren den Plan, die Autos Am Strande unter einer Art begrüntem Deckel verschwinden zu lassen – ursprünglich sogar auf einer Breite von 200 Metern. Dass zumindest eine schmalere Variante realisiert wird, das hofft Methling immer noch. „Für die Entwicklung des Stadthafens mit der Brücke und dem Museum braucht es meiner Meinung nach zwingend das Plateau über die L 22“, erklärte er im Sommer gegenüber der OZ.

Neue Ampel, Querungen und Radwege Am Strande geplant

Bereits fest stehen schon einige konkrete Baumaßnahmen an der Straße Am Strande, um die Querung für Fußgänger und Radfahrer zu verbessern: So ist auf Höhe der Straße Am Burgwall eine neue Ampel geplant, die 2024 gebaut werden soll. Die Kreuzung L 22/Kehrwieder steht ab 2026 mit einem grundhaften Ausbau im Plan. Auch der Knotenpunkt Am Strande/Friedrichstraße sowie der Kreuzungsbereich Grubenstraße sollen optimiert werden – dafür hat der neu gegründete Amtsbereich „Fastlane Radverkehr“ den Hut auf.

Verkehrssenator Holger Matthäus hofft, dass sich der Verkehr auf der Straße Am Strande perspektivisch verringert – durch mehr Park&Ride-Plätze oder bessere Bedingungen für Radfahrer. Wenn das passiert, „können wir in zehn Jahren auch über eine Verringerung der Fahrspuren diskutieren“, sagt er. Einen solchen Schritt wird Matthäus aber dann nicht mehr in seiner derzeitigen Funktion begleiten. Denn in wenigen Wochen übernimmt die bisherige Grünamtschefin Ute Fischer-Gäde seinen Senatorenposten.