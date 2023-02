﻿Ladendetektiv-Chef packt über Diebe in Rostock aus: Frauen mit Kinderwagen sind verdächtig

Rostock. Ein scheinbar glückliches Paar schiebt einen Kinderwagen in die Parfümerie. Die Frau probiert in der Nähe des Eingangs ein paar Düfte aus. Der Mann sieht sich im hinteren Ladenteil um. Eine Situation, die unverdächtiger kaum sein könnte. Nicht jedoch für Ladendetektive: Bei ihnen schrillen die Alarmglocken.

Mac Arthur Bartz nennt es den Kinderwagentrick, mit dem es Ladendetektive auch in MV immer wieder zu tun haben. So geht die Szene weiter: Der Mann in der Parfümerie löst einen Eklat aus. „Entweder fängt er an herumzuschreien und Mitarbeiter zu beschimpfen oder er simuliert lautstark einen Schwächeanfall, so dass alle in seine Richtung stürzen“, sagt der Geschäftsführer der Sicherheits-Firma MAB Services. Jetzt schlägt die Frau im Kinderwagen zu: Sie nutzt die Unruhe und räumt reihenweise teures Parfüm aus den Regalen, packt es unter die Babydecke und verlässt schnell den Laden. Das Piepen der Diebstahlsicherung hört dann kaum einer mehr. Dafür sorgen die Schreie des Mannes.

„Sowas löst ein abstoßendes Gefühl aus“, sagt Bartz. Auf diese Art agieren Banden, die Täter seien abgebrüht. Auch in MV habe sein Personal solche Fälle schon erlebt. Der 45-Jährige führt seit 2009 die Sicherheitsfirma MAB Services, die auf Ladendetektive und Door Men – eine Art Türsteher im Handel – spezialisiert ist. Seit 2022 hat Bartz auch in Rostock und Schwerin Detektive in Supermärkten, Drogerien und Modegeschäften im Einsatz. Weil die Identität seiner Mitarbeiter streng geschützt werden soll, darf keiner an die Öffentlichkeit. Deshalb spricht Bartz, der selbst fast zwei Jahre Ladendetektiv war, über die Erfahrungen seiner Mitarbeiter.

Wie wird man Ladendetektiv? Karriere als Ladendetektiv: Die Sicherheitsfirma MAB Services hat ihren Sitz in Aachen, stellt aber auch in MV Ladendetektive im Raum Rostock und Schwerin ein. Wer hier Ladendetektiv werden will, braucht keine klassische Berufsausbildung, wird aber geschult und muss eine Prüfung bei der IHK ablegen. Der Bewerber darf keine Vorstrafen haben und keinen extremistischen Parteien angehören. Geschäftsführer Mac Arthur Bartz betont, dass auch Frauen gute Chancen haben, weil sie sich oft gut als Ladendetektive eignen und weniger oft in Konflikte geraten. Mit 15,40 Euro pro Stunde bei Vollzeitvertrag liege der Lohn deutlich über dem Mindestlohn, so der Firmenchef. www.mabservices.de

Fazit für 2022: Die Weihnachtszeit sei dabei dieses Mal deutlich diebstahlreicher gewesen. Am begehrtesten: Handys, Videospiele, Kopfhörer und Klamotten. „Der Diebstahl von Parfüm ist förmlich explodiert“, stellt er fest. Beliebter Trick: Mit vielen halb vollen und leeren Taschen in den Laden zu gehen, um ihn mit deutlich volleren Taschen – aber ohne zu bezahlen – wieder zu verlassen.

Mac Arthur Bartz (45), früher Ladendetektiv, seit 2009 Geschäftsführer und Gesellschafter der MAB Service GmbH, die über 100 Ladendetektive und Door Men bundesweit im Einsatz hat, auch in MV. © Quelle: privat

Armutsdiebstahl: Jetzt stehlen viele auch Fleisch und Billigwaren

Besonders beunruhigend ist dieser Trend: Menschen in MV stehlen immer öfter Lebensmittel. Neben Alkohol und Kaffee sind es jetzt auch Fleisch, Butter und No-Name-Produkte. „Hier stellen wir Armutsdiebstahl fest. Wenn plötzlich Wasser der günstigen Eigenmarke des Hauses geklaut wird, spricht das Bände. Die Leute stehlen nicht, um es weiterzuverkaufen, sondern für sich zum Leben“, sagt Bartz. Luxuriöse Ware und Trendprodukte seien immer begehrt gewesen.

Handy- oder Kamerazubehör sowie kleine Produkte, die leicht zu verstecken sind, sind bei Dieben besonders beliebt. © Quelle: Felix Kästle/dpa

Generell sei es aber nicht so, dass vor allem arme Menschen stehlen. „Wir hatten auch schon Lehrer und Ärzte dabei, für die es mehr Kick als Not ist“, berichtet der Firmenchef. Zudem gebe es noch den knausrigen Diebestyp. „Das sind die, die den Preis einfach nicht akzeptieren wollen und die Ware einfach einstecken, weil sie ihn zu teuer finden. Im Baumarktbereich kommt das oft vor, da langen viele mal in die Schraubenkiste“, erzählt Bartz.

Trend: Immer mehr gewaltbereite Diebe

Für die Detektive mache es jedoch keinen Unterschied, ob der Dieb geizig, arm oder abgebrüht sei. „Unser Job ist es nicht, zu urteilen. Das müssen Gerichte tun.“ Ab 14 Jahren werde Strafanzeige erstattet. Ob eine Oma Kukident klaut – das sei der Renner bei Seniorendieben – oder Jugendliche Alkohol einsteckten, sei nicht entscheidend. „Allerdings sind menschlich gesehen Armutsdiebe einfacher im Umgang. Es ist ihnen oft unangenehm. Sie sind viel weniger aggressiv als organisierte Profis oder Jugendliche“, sagt Bartz. Gewaltbereitschaft sei generell ein Problem, das extrem zugenommen habe. Etwa die Hälfte aller Diebe versuche zudem wegzulaufen.

Was Mac Arthur Bartz stört: Ladendiebstahl koste den Einzelhandel sehr viel Geld jedes Jahr, aber es werde kaum konsequent geahndet. „Oft gibt es nur ein paar Sozialstunden. Jeder Falschparker wird teilweise mehr bestraft“, kritisiert der Geschäftsführer.