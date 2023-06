Ladendieb in Rostock erwischt – jetzt sitzt er im Gefängnis

Rostock. Ein Ladendieb ist am Donnerstagvormittag in Rostock festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 25-Jährige in einem Drogeriemarkt in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt Kosmetikartikel im Wert von mehreren Hundert Euro stehlen.

Der Mann, der laut Polizei keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde bei seiner Tat beobachtet. Als er den Markt verlassen wollte, wurde er von einem Mitarbeiter angesprochen. Der 25-Jährige ließ seinen Rucksack fallen und wollte fliehen. Der Ladendetektiv konnte ihn aber festhalten und der Polizei übergeben. Der Mann hatte seinen Rucksack präpariert, um die Diebstahlsicherung zu umgehen.

Zudem wurde in unmittelbarer Nähe des Geschäfts ein Fahrzeug entdeckt, in dem sich weiteres vermeintliches Diebesgut befand. Es handelte sich um Drogeriewaren im Wert von über 4000 Euro. Der Wagen wurde für eine kriminaltechnische Untersuchung sichergestellt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Rostock wurde der Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt. Anschließend wurde der Mann in die Justizvollzugsanstalt Waldeck gebracht.

