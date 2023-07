﻿Ladensterben in MVs Innenstädten: Händler und Bürger müssen aktiv werden

Freizeit

Möwen-Angriffe in Rostock-Warnemünde: So schützen Sie Ihr Essen

Wer in der City oder in Strand-Nähe Fischbrötchen, Bratwurst oder Eis isst, muss damit rechnen, dass ihm Vögel die Snacks wegschnappen. Die Möwen an der Ostsee werden immer aggressiver. Viele Urlauber haben von Horror-Attacken zu berichten. Wir haben Tipps, wie man die Diebe stoppen kann.