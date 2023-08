﻿Ladensterben in Rostocks Innenstadt: „Wir brauchen endlich wieder neue Geschäfte“

Rostock. Das Phänomen ist deutschlandweit zu beobachten: In vielen Innenstädten gibt es immer weniger Läden – die Corona-Pandemie hat die Entwicklung noch beschleunigt. Hier verschlossene Ladentüren, dort verklebte Schaufenster und abmontierte Leuchtreklamen. Auch in Rostocks Langer Straße hinterlässt das Ladensterben unübersehbare Spuren.

Allein in diesem Jahr werden nach einer jüngst veröffentlichten Prognose des Handelsverbandes Deutschland (HDE) rund 9000 weitere bundesweit Geschäfte aufgeben. Oft, weil die sinkende Kaufkraft der Menschen und die steigenden Kosten einen Weiterbetrieb unattraktiv machen. Woran liegt es, dass das Shoppen in der City mittlerweile mehr Kritiker als Fans hat?

Daniel Filou vermutet, dass „die Leute einfach Dinge verkaufen, die nicht den Nerv der Kundinnen und Kunden treffen, zu teuer oder einfach hässlich sind.“ Da liege es nicht an der Laufkundschaft, sondern an den Betreibern selbst, ist Filou überzeugt. Die Inhaber des Dekoladens „Rosenrot“ in der Rostocker Langen Straße beispielsweise klagten in einem Beitrag in der OSTSEE-ZEITUNG über schleppende Geschäfte und fehlende Laufkundschaft.

„Es liegt an der fehlenden Laufkundschaft“

Gwendolyn Strk widerspricht: „Für manche mag es eine bewusste Entscheidung sein, nicht in bestimmte Läden zu gehen, das möchte ich gar nicht bestreiten. Tatsache ist allerdings, dass wir in diesem Sommer, als wir für ein paar Monate mit einem Pop-up-Store in der Kröpeliner Straße vertreten waren, sehr häufig gehört haben, dass viele Rostockerinnen und Rostocker uns nicht kannten.“ Das sei dann eben die Zielgruppe, die man nicht über Social Media erreiche, so die Leserin. Und die Leute müssten irgendwie in die Lange Straße gezogen werden. Sei es durch Kunst und Kultur oder ein Straßenfest. Das aber werde seit Jahren vernachlässigt, kritisiert Gwendolyn Strk. „Also ja, es liegt an der fehlenden Laufkundschaft.“

Die Lange Straße in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock © Quelle: Ove Arscholl

Küsten Knips spricht über Grundsätzliches, etwa Erreichbarkeit: „Ich als Rostocker war vor circa vier Jahren das letzte Mal in der Innenstadt bummeln. Ich habe genau zwei Läden, die ich ansteuere. Die Fahrkarte dorthin und zurück würde mich sieben Euro kosten. Parkplätze gibt es kaum und wenn, dann sind sie teuer. Da bestelle ich lieber bequem von zu Hause für weniger Geld und habe weniger Stress.“ Lange Freunde setzt an diesem Punkt an: „Laufkundschaft kommt in die City mit guten Parkplätzen und guter Infrastruktur. Politische Entscheidungen sorgen für höhere Nettoeinkommen“, mahnt Freunde an. Dann könne auch mehr ausgegeben werden.

„Zu teure Klamotten leider für die Mecklenburger“

Kagako 73 gibt zu bedenken: „Wenn man mal im Urlaub ist, zum Beispiel in Holland, sieht man, dass es da autofreie Innenstädte gibt, und die Leute trotzdem kommen. Weil der Marken-Mix stimmt und weil Cafés abwechselnd mit kleinen Geschäften vorhanden sind.“ Anita Blumenthal schlägt vor: „Wir bräuchten endlich mal wieder neue Geschäfte in der Stadt. Wie wäre es mit einer Umfrage, was die Leute sich wünschen und dann die Unternehmen reinholen.“

Attentialla Moda bedauert: „Zu teure Klamotten leider für die Mecklenburger.“ Und Krasawchick ist der Meinung: „Es liegt unter anderem an nicht zeitgemäßen Läden.“ Veit Wien wiederum fühlt sich abgestoßen von den „ganzen billigen Ramschläden, Handyläden, Kettenbäckereien.“ Und weiter: „Egal, in welches Café ich gehe, ich bekomme überall den gleichen billigen Kaffee und das gleiche Kuchenangebot. Und die zwei oder drei Einkaufszentren sind langweilig“, kritisiert Wien.

„Inflation, Wirtschaftskrise, Onlinekonkurrenz und schlechte Kauflaune“

Carsten Penzlin vertritt diese Ansicht: „Die Bedingungen in der Langen Straße sind kaum anders als vor fünf oder zehn Jahren. Wenn sich Läden nicht mehr rechnen, liegt es an Inflation, Wirtschaftskrise, Onlinekonkurrenz und schlechter Kauflaune seit dreieinhalb Jahren. Mehr Veranstaltungen durchzuführen, ist eine gute Idee. Die Polemik gegen die Fahrradstraße kann sich die CDU sparen. Für Autofahrer hat sich de facto nichts geändert.“

Sven Hinz prognostiziert: Das Ladensterben in den Innenstädten wird nicht zu stoppen sein. Das Internet ist meistens preisgünstiger und es ist auch deutlich einfacher. Ich arbeite im Einzelhandel und meine Filiale einer großen Firma in der Kröpeliner Straße wird es auch nicht mehr lange schaffen. Es gab schon einen Besitzerwechsel vom Franchisenehmer zurück zum Eigentümer“ Maybritt Neumann schließlich sagt: „Ich durfte fast zwei Jahre da nicht rein und nun soll ich den Laden retten.“ Sie verweist mit ihrer Aussage auf die Beschränkungen während der Corona-Zeit.“

