﻿Lauf- und Yogatrainerin will Lambrechtshagen fit machen

Kostenfrei bis 16:13 Uhr lesen

Behördenärger

Luca (7) aus Bad Doberan soll seinen Schulweg über zwei Kilometer allein bestreiten – so will es der Landkreis Rostock. Seine Mutter hält die Strecke für zu gefährlich und schaltete den Petitionsausschuss des Landtags ein. Sie will zeigen, dass der Erstklässler sehr wohl Anspruch auf ein Schulbus-Ticket hat.