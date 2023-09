Polizei bittet um Mithilfe: 15-jähriger Junge aus dem Landkreis Rostock wird vermisst

OZ-Umfrage

Wie viel würden Sie für Kaffee beim Bäcker oder bei Starbucks bezahlen?

Den Kaffeegenuss lassen sich die Menschen in MV einiges kosten, während in anderen Bereichen gespart wird. Doch wo ist die Grenze? In einer Umfrage möchte die OZ von Ihnen wissen, wie viel sie für Kaffee ausgeben würden.