Wegen Bauarbeiten: A-19-Anschlussstelle Laage für eine Woche einseitig gesperrt

Laage. Autofahrer müssen sich im Landkreis Rostock in der nächsten Woche auf eine Verkehrseinschränkung an der Autobahn 19 einstellen. Die Abfahrt Laage ist von Montag (24. Juli, 7 Uhr) bis Samstag (29. Juli, 18 Uhr) in Fahrtrichtung Berlin gesperrt, wie die Autobahn GmbH des Bundes am Freitag mitgeteilt hat.

Grund für die einseitige Sperrung: „Die Autobahnrampe wird im Zuge des Ersatzneubaus der Brücke (B103) in Gänze gefräst und erhält einen neuen Asphalt“, heißt es. Sowohl das Auffahren auf die Autobahn als auch das Verlassen ist im Zeitraum der Arbeiten an dieser Anschlussstelle nicht möglich. In Fahrtrichtung Rostock bleibt die Abfahrt Laage passierbar.

Die Umleitung in Richtung Kritzkow und Laage erfolge identisch über die A-19-Anschlussstelle Glasewitz, über die Landesstraße 14 nach Güstrow und über die Bundesstraße 103.

