Auto rast bei Sanitz frontal gegen einen Baum – Fahrerin schwebt in Lebensgefahr

Sagerheide. Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montagvormittag in Sagerheide bei Sanitz (Landkreis Rostock) gekommen. Eine 42-jährige Frau war mit ihrem Fahrzeug ungebremst gegen einen Baum gerast. Ihr Gesundheitszustand ist lebensbedrohlich. Zu dem Unglück kam es nach Polizeiangaben gegen 10.30 Uhr in der Birkenallee.

Die 42-Jährige war mit ihrem VW Golf von Sagerheide in Richtung der Bundesstraße 110 unterwegs, als sie in einer leichten Kurve nach links von der Fahrbahn abkam und frontal mit einem Baum kollidierte. Erst Minuten nach dem schlimmen Unfall kam ein Ersthelfer an der wenig befahrenen Unglücksstelle vorbei. Dieser wählte umgehend den Notruf. Kurz darauf trafen Polizei, Rettungswagen, Notarzt und die Feuerwehr ein.

Fahrerin im Landkreis Rostock lebensbedrohlich verletzt

Die Frau war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ansprechbar und hinter ihrem Lenkrad eingeklemmt. Dem Spurenbild zufolge fuhr die Frau nahezu ungebremst gegen den Baum, Bremsspuren waren nicht zu erkennen. Warum, stand zunächst noch nicht fest.

Die Beamten forderten einen Dekra-Sachverständigen an, der bei der Ermittlungsarbeit unterstützt. Die Fahrerin kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Straße musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden. Den Gesamtschaden bezifferten die Beamten auf rund 15 000 Euro.

