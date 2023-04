Einbrecher stehlen Bronzestatuen im Landkreis Rostock – 50 000 Euro Schaden

Carfriday

Autofahrer aufgepasst! Polizei warnt vor verstärkten Kontrollen am Karfreitag

In MV ist die Zahl illegaler Rennen in den vergangenen Jahren enorm gestiegen und damit auch die Zahl der Verletzten. 2023 beteiligt sich MV deshalb erstmals an dem bundesweiten Aktionstag am Karfreitag. Die Polizei will Motorräder und Autos verstärkt kontrollieren.