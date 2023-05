Mit mehr als drei Promille: Frau fährt im Landkreis Rostock gegen Baum und flieht vom Unfallort

Klein Sien/Strameuß. Im Landkreis Rostock ist eine betrunkene Frau mit ihrem Auto gegen einen Baum gefahren und dann vom Unfallort geflohen. Wie die Polizei am Donnerstag (25. Mai) mitteilte, ereignete sich der Crash bereits am Mittwochabend auf der Kreisstraße 40 zwischen den Ortschaften Klein Sien und Strameuß. Warum die Frau von der Strecke abkam, ist bisher unklar. Als die Beamten am Unfallort eintrafen, fanden sie nur noch den beschädigten Wagen vor, aber keine Person.

Die Beamten ermittelten eine 31-Jährige aus dem Landkreis Rostock als Fahrzeugführerin. Sie wurde alkoholisiert an ihrer Wohnanschrift angetroffen. Ein erster Test ergab 3,10 Promille. Bei ihr wurde eine doppelte Blutprobe entnommen. Zudem wurde ihr Führerschein sichergestellt. Gegen die Fahrerin ist nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahrerflucht eingeleitet worden.

OZ