Schwerer Unfall bei Waldarbeiten nahe Sanitz: Lkw kippt auf Seite – Fahrer verletzt

Sanitz. In einem Waldgebiet bei Sanitz (Kreis Rostock) hat sich am Dienstagvormittag ein schwerer Unfall bei Waldarbeiten ereignet. Ein mit Baumstämmen beladener Lastwagen war auf die Seite gestürzt. Der junge Fahrer verletzte sich dabei.

Wie die Polizei mitteilte, geschah das Unglück kurz nach 10 Uhr auf einem Waldweg in der Nähe von Groß Freienholz. Mehrere Lastwagen, die im Auftrag eines ortsansässigen Forstunternehmens arbeiten, waren mit dem Abtransport von geschlagenen Fichtenstämmen beauftragt. Nachdem ein 33-jähriger Fahrer seinen Laster vollgeladen hatte, wollte er den Wald verlassen. Auf dem schlammigen und rutschigen Untergrund jedoch kam der 39 Tonnen schwere Laster vom Weg ab.

Unfall in Sanitz: Lkw-Fahrer kam in die Uni-Klinik Rostock

Das Gefährt rutschte in einen Graben und kippte auf die Beifahrerseite. Der 33-Jährige selbst setzte unter Schock stehend einen Notruf ab. Wenig später kamen Polizei und Feuerwehr an der Unfallstelle an. Der Fahrer befand sich eingeschlossen in seinem Führerhaus, sodass die Feuerwehrleute in die Frontscheibe des Lkw ein Loch schneiden mussten, durch welches der 33-Jährige befreit werden konnte.

Ein Teil der Frontscheibe wurde entfernt, damit der Fahrer aus dem Lkw befreit werden konnte. © Quelle: Stefan Tretropp

Der junge Fahrer kam mit Verletzungen an Kopf und Beinen in den Schockraum der Universitätsklinik nach Rostock. Kollegen des verunfallten Fahrers rückten wenig später mit einem Ersatz-Laster samt Kran an, um die ausgekippten Baumstämme aufzusammeln.

Das Umweltamt ist informiert worden, um zu überprüfen, ob Benzin und Öl ins Erdreich gelangt sind. Da sich die Zugmaschine von dem Lkw-Gespann durch das Umkippen verformt hat, spricht die Polizei von einem Totalschaden und schätzt diesen auf rund 100 000 Euro ein. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Unfall aufgenommen.

