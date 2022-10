﻿Frontalcrash im Landkreis Rostock – mehrere Personen schwer verletzt

Weniger Parkplätze aber mehr Verkaufsfläche: Netto will in Sassnitz auf Rügen anbauen

Der Netto-Markendiscount will 1,5 Millionen Euro in den Umbau seines Marktes an der Sassnitzer Hauptstraße investieren. Die Gänge sollen breiter, die Regale niedriger werden, an einer Lösung für die enge Parkplatzzufahrt wird noch gearbeitet.