Jetzt können die Schulungen beginnen: Nach etwa zweieinhalb Jahren Bauzeit hat der Landkreis Rostock die neue Feuerwehrtechnische Zentrale in Beselin eingeweiht. Am Samstag (13.8.) können Bürger den Komplex beim Tag der offenen Tür besichtigen. Was der Neubau zu bieten hat.

Beselin. Die Atemschutzflaschen stehen akkurat nebeneinander, diverse Schläuche liegen fein sortiert in einem Regal, die Betten in den Zimmern sind ordentlich bezogen. Alles ist schon bereit, wenn ab dem 20. August die ersten Freiwilligen Feuerwehren hier ihr Wissen auffrischen und den Ernstfall proben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Denn für ihre Übungen steht den Kameraden nun ein nagelneuer Komplex zur Verfügung: Am Freitag hat der Landkreis Rostock mit einer symbolischen Schlüsselübergabe die neue FTZ in Beselin eingeweiht. Rund 16,2 Millionen Euro haben Kreis und Land in den Feuerwehr-Komplex investiert. „Wir möchten das Ehrenamt unterstützen“, so Innenminister Christian Pegel. „Wir wollen euch, wir brauchen euch, wir sind euch als Gesellschaft dankbar“, so der Minister.

Anlaufpunkt für 162 Freiwillige Feuerwehren

Das moderne Ausbildungszentrum wird Anlaufpunkt für 162 Freiwillige Feuerwehren. Jedes Wochenende besuchen hier die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr unterschiedliche Lehrgänge. Mit der zwei Hektar großen Zentrale am Autobahnkreuz Rostock verschmelzen die bisherigen Standorte in Kägsdorf und Güstrow zu einer gemeinsame FTZ. „Der Standort in Beselin befindet sich im Herzen des Landkreises“, sagt Mayk Tessin, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands und Leiter der Brandschutzdienststelle Landkreis Rostock, über den neuen Standort.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dummerstorf. Einweihung Feuerwehrtechnische Zentrale Dummerstorf. Gerätewart Benjamin Bauszus (rechts) erklärt Innenminister Christian Pegel die Prüfung der hydraulischen Rettungsgeräte. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Hier werden unter anderem Fahrzeuge, Geräte und Material gewartet und geprüft. Für die Aus- und Fortbildung stehen sechs Schulungsräume, drei Übungsflächen im Freien mit Leiterturm und Löschteich und Ausbildungsfahrzeuge zur Verfügung. „Mit der FTZ ermöglichen wir die Ausbildung und technische Unterstützung unserer Freiwilligen Feuerwehren auf dem neuesten Stand“, sagt Sebastian Constien, Landrat des Landkreises Rostock.

In der Zentrale gibt es unter anderem auch die Atemschutzübungsanlage. Hier werden mit Nebel und Hitze Einsatzbedingungen simuliert, um die Atemschutzträger im Gebrauch der Geräte auszubilden. „Jeder Träger muss in der Anlage einmal im Jahr proben“, informiert Tessin.

Weiter gehört auch eine automatische Schlauchpflegeanlage zun Komplex. Diese Anlage wäscht und überprüft die Druckschläuche einmal jährlich und nach Benutzung. Die neue FTZ ist außerdem der neue Sitz der Brandschutzdienststelle. Ferner können auch andere Verbände das Gelände für ihre Schulungen nutzen, wie Constien informiert.

Tag der offenen Tür am Samstag

Im März 2020 erfolgte der erste Spatenstich. Das Multifunktionsgebäude sollte ursprünglich im März 2022 in Betrieb genommen werden, doch der Bau verzögerte sich aufgrund von Lieferengpässen. Beteiligt waren 30 Firmen – 20 davon kamen aus Mecklenburg-Vorpommern, wie Kreistagspräsident Veikko Hackedahl stolz erzählt. „Viel Geld, das bei dem Bau geflossen ist, bleibt so in der Region.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Freiwillige Feuerwehr im Landkreis Rostock in Zahlen Im Landkreis Rostock gibt es keine Berufsfeuerwehr – alle Kameraden sind Freiwillige. Derzeit zählen die Feuerwehren 4272 aktive Kameraden, davon sind 20 Prozent weiblich. Insgesamt gibt es 162 Freiwillige Feuerwehren und elf Katastrophenschutzeinheiten. Auch bei dem Nachwuchs sieht es gut aus: Während sich im Jahr 2011 noch 900 Kinder und Jugendliche bei der Jugendfeuerwehr beteiligten, waren es im vergangenen Jahr fast doppelt so viele: 2021 waren 1750 Kinder und Jugendliche bei der Feuerwehr tätig. „Das zeigt, welch gute Arbeit wir leisten“, so Tessin.

Am Samstag (13.8., 10 bis 16 Uhr) sind die Bürger des Landkreises Rostock dazu eingeladen, die neue FTZ zu besichtigen. Bei einem Rundgang können Interessierte unter anderem den Komplex kennenlernen oder sich beim Wettkampf im Hakenleitersteigen versuchen. Für die Kinder gibt es Hüpfburgen.