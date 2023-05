Trotz „Ja“ des Bundeskabinetts

In Binz haben am Dienstag Umweltschützer, Kommunalpolitiker, Bürger und Juristen diskutiert, wie das LNG-Terminal in Mukran doch noch zu verhindern ist. Während der WWF vor allem auf ein klares „Nein“ aus Schwerin hofft, sehen die Deutsche Umwelthilfe und einer der prominentesten Umwelt-Anwälte Deutschlands einen anderen Angriffspunkt.