﻿Landkreis Rostock: Rentner (84) stirbt bei Brand in Einfamilienhaus

Bei einem Wohnungsbrand in Tarnow bei Bützow ist am Montag ein 84-jähriger Mann ums Leben gekommen. Die Polizei vermutet fahrlässige Brandstiftung.

In Tarnow bei Bützow musste die Feuerwehr am Montag zu einem Wohnungsbrand ausrücken.

Bützow. Bei einem Wohnungsbrand in Tarnow bei Bützow (Kreis Rostock) ist am frühen Montagmorgen ein Mann (84) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer kurz nach 6 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Hauptstraße aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aus noch unbekannter Ursache geriet ein Sessel in Brand. Im gesamten Haus hatten sich daraufhin Rauch und Qualm entwickelt. Als die Rettungskräfte eintrafen, fanden sie den 84-jährigen Bewohner regungslos auf dem Boden liegend vor. Sofort begannen die Helfer mit der Reanimation. Ein Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Seniors feststellen. Er starb offenbar an einer Rauchvergiftung.

Tarnow: Polizei vermutet fahrlässige Brandstiftung

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr bekämpften den Brand. In ihren ersten Ermittlungen geht die Polizei von fahrlässiger Brandstiftung aus. Die genaue Brandursache muss weiter ermittelt werden. Wie hoch der entstandene Schaden ist, stand bislang noch nicht fest.