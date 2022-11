Landkreis Rostock: Schulbus zur Vollbremsung gezwungen – fünf Kinder verletzt

Kurz vor Eröffnung des Rostocker Weihnachtsmarkt ist Rummel in der Hansestadt: Am Freitag, Samstag und Sonntag (18.-20. November) gibt es mehrere Veranstaltungen, die einen Besuch wert sind. Marterias Auftritt im Theater ist zwar ausverkauft, doch es gibt Alternativen. Was sich lohnt und was es kostet – unser Event-Kalender fürs Wochenende.