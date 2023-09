Live Junge wurde erstochen

Jetzt live: Jugendlicher im Mordfall Joel (6) aus Pragsdorf festgenommen – Polizei nennt Details

Der sechsjährige Joel war am 14. September mit schweren Verletzungen in einem Gebüsch in Pragsdorf gefunden worden und kurze Zeit später gestorben. Am Dienstag (26.9.) nahm die Polizei einen Tatverdächtigen fest. In einer Pressekonferenz äußern sich die Ermittler zum aktuellen Stand.