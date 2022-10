﻿Comedy-Nacht: Puppenspieler, Stand-up-Comedy und Kabarett zum Abendbrot

Rostock/Greifswald/Stralsund. Seit 15 Jahren lässt Tim Becker die Puppen tanzen – und das nicht nur im Wortsinn. Denn: Becker ist einer der gefragtesten Bauchredner im deutschsprachigen Raum. Heißt: Seine Puppen haben auch noch jede Menge zu erzählen. Er ist einer von insgesamt fünf Comedians, die bei der „Langen Nacht der Comedy“ mitmachen, die vom 25. bis 27. Oktober nacheinander in Greifswald, Rostock und Stralsund stattfindet.

Konzept für fünf Häuser und fünf Künstler ausgelegt

Ins Leben gerufen hat sie der Rostocker Gastronom Tiemo Lenk, der bis 2018 das Szenelokal „Lenk’s Restaurant“ am Stadthafen betrieb und dort 2012 zunächst „Lenks Comedy Club“ gründete. „Um das Lenk’s zu beleben, habe ich einmal im Monat Künstler eingeladen – Newcomer, aber auch bekannte Comedians – die die Gäste einen Abend unterhalten haben“, erinnert sich der 53-Jährige. Weil das Konzept gut angekommen sei, habe er 2013 mit der „Langen Nacht der Comedy“ ein zweites Format entwickelt und weitere Gastronomen ins Boot geholt: „Das Konzept ist auf fünf Häuser und fünf Künstler ausgelegt, die jeweils ein Programm von 25 Minuten präsentieren und dann den Standort wechseln“, erklärt Lenk.

In den rund 15-minütigen Pausen zwischen den Darbietungen könnten die Besucher sich unterhalten oder etwas essen. Neben den kulinarischen Köstlichkeiten – die nicht im Preis inbegriffen sind – werden den Gästen auch die Künstler häppchenweise serviert. „Die Besucher werden drei Stunden unterhalten, ohne, dass sie den Standort wechseln müssen“, freut sich Lenk. Dass mehrere Häuser bei dem Format mitmachen, rentiere sich sowohl für die Gastronomen als auch für die Künstler. „Besonders, wenn sie eine weite Anfahrt haben“, sagt Lenk, der das Format 2019 auch auf Greifswald und Stralsund ausweitete. Zweimal im Jahr – im März und im Oktober – können die Comedians bei der „Langen Nacht der Comedy“ an jeweils drei aufeinanderfolgenden Tagen in drei Städten auftreten.

„Markus Krebs war zu Gast, bevor er berühmt war“

Nachdem Lenk 2018 nach einem Rechtsstreit Insolvenz anmelden musste (die OZ berichtete), führt er die „Lange Nacht der Comedy“ mit der Ikovera Veranstaltungsagentur weiter, dessen Geschäftsführerin seine Frau Kristin Falkenberg ist. In der Comedy-Szene ist Lenk inzwischen gut vernetzt. „Ich habe anfangs mit einer Künstlervermittlung zusammengearbeitet, aber inzwischen ist das Format in der Szene bekannt“, so Lenk. Bei der Auswahl lege er Wert auf Qualität: „Das Programm muss abwechslungsreich, unterhaltsam und lustig sein und kann vom Bauchredner über Stand-up-Comedian bis hin zur Artistik reichen“, verrät er. Besonders stolz ist er darauf, dass er schon Stars zu Gast hatte, die später groß durchstarteten: „Bei der ersten ‚Langen Nacht der Comedy‘ in Rostock war Markus Krebs dabei, der damals noch relativ unbekannt war. Heute füllt er ganze Stadthallen“, verrät Lenk.

Auch für die kommende Veranstaltung hat er ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, bei dem neben Puppenspieler Tim Becker auch Franziska Traub zu Gast sein wird. Ob frech, zynisch, dreist oder burschikos: Mit schonungsloser Direktheit sorgt die Schauspielerin, die den meisten aus der TV Comedy „Ritas Welt“ bekannt sein dürfte, für Lacher. 2000 erhielt sie den Comedypreis für die beste Nebenrolle. „Viele aus der älteren Generation kennen sie und freuen sich, weil sie Erinnerungen an frühere Zeiten weckt“, sagt Lenk.

Mit von der Partie ist auch Parodist und Schauspieler Thomas Nicolai: Der geborene Leipziger ist ein gern gesehener Gast in TV-Formaten, wie „TV Total“ oder dem „Quatsch Comedy Club“. Auch bei „Nightwash“ stand er schon auf der Bühne.

Vicky Kopperschmidt: „Stumpf ist Trumpf“

Aus der Hansestadt stößt der mecklenburgische Kabarettist Michael Ruschke dazu, seit 1989 Künstlerischer Leiter des Rostocker Kabaretts „ROhrSTOCK“. Für die „Lange Nacht der Comedy“ hat er ein Spezialprogramm zusammengestellt: Dabei schlüpft er in verschiedene Figuren, zu denen er selber sagt: „Das sind alles Überraschungsgäste! Manchmal bin ich selber überrascht, wer da kommt!“ Last but not least ist Comedy Newcomerin Vicky Kopperschmidt, deren Humor unter die Gürtellinie und auf die Lachmuskeln geht. Ganz nach dem Motto „Stumpf ist Trumpf“ wird hier niemand geschont.

Die „Lange Nacht der Comedy“ macht am 25. Oktober in Greifswald Station: Dort werden die Comedians ab 19 Uhr im sozio-kulturellen Zentrum St. Spiritus, im Kulturbahnhof, im Boddenhus (ausverkauft) und in der Brasserie Hermann (ausverkauft) auftreten. Am 26. Oktober folgt die Hansestadt Rostock, wo die Show ab 19 Uhr in der Moya Kulturbühne, im Restaurant „La Dolce Vita“ (ausverkauft), im Café-Restaurant Plan-B (ausverkauft), im Ursprung (ausverkauft) und im Autohaus Werftdreieck zu sehen ist.

In Stralsund sind die fünf Comedians am 27. Oktober ab 19 Uhr zu Gast. Auftreten werden sie in der Gastronomie Pausch, im Hotel Baltic Stralsund, im Restaurant Goldener Löwe, im Restaurant Ventspils. Alle Veranstaltungen in Stralsund sind bereits ausverkauft.

Tickets für die „Lange Nacht der Comedy“ gibt es für 28 Euro unter: www.lachmix.de