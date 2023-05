﻿Von Stickstoff-Eis bis KI: „Lange Nacht der Wissenschaften“ in Rostock sorgt für Aha-Momente

Rostock. Es blinkt, zischt und brodelt am Campus in der Südstadt: Die Rostocker Universität hat wieder zur „Langen Nacht der Wissenschaft“ geladen. Unter dem Motto „Unser Universum“ ist den Hansestädtern wieder Forschung näher gebracht worden.

Möglichst barrierefrei sollen die sogenannten MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, greifbarer gemacht werden – und greifbar werden sie tatsächlich, denn neben Vorträgen gibt es auch viele Stände, an denen Besucherinnen und Besucher gerade Gelerntes anwenden können.

Archäologie durch Buddeln kennenlernen

So simuliert das Archäologie-Team der Universität Rostock eine Ausgrabung für Kinder. Wie das am besten klappt? In einem Sandkasten mit Schaufeln und Sieben natürlich. „Die Ausgrabung funktioniert in zwei Schritten“, erklärt Nils Leppin, der einen Bachelor in Archäologie hat und den Kindern bei der Freilegung der kleinen Fundstücke hilft. „Erst graben sie etwas aus, dann analysieren wir das gemeinsam.“

Neben gestandenen Wissenschaftlern dürfen aber auch junge Talente ihre Projekte vorstellen. So präsentiert Julia Eipper die Plant-IQ-Box. Gemeinsam mit ihrer Mitschülerin Emily Heller entwickelte die 17-Jährige die auf den ersten Blick unscheinbare Pflanzbox. „Sie schafft eine kontrollierte Umgebung für Pflanzenexperimente“, erklärt die Schülerin am Gymnasium in Reutershagen sichtlich stolz.

Auf dem Computer zeigt sie den Code für das Programm, das die Temperatur und den Feuchtigkeitsgrad innerhalb der durchsichtigen Plastikbox steuert. Ob auch die Laien bei der „Langen Nacht der Wissenschaft“ das verstehen würden? „Ich glaube schon. Viele Menschen fragen nach und es scheint gut anzukommen.“

Selbstfahrende Roboter aus Rostock

Während Julia und Emily erst vor einem Jahr anfingen, zu coden, machen einige Forschende das schon länger – und auch sie präsentieren ihre Ideen. So findet sich in der Kupferspule, dem Neubau der Elektrotechnik auf dem Campus, ein kleiner selbstfahrender Roboter, der sich durch ein Labyrinth aus leeren Pappkartons manövriert. Die LED-Lampen blinken, das kleine Kerlchen kommt ab und an nicht einwandfrei voran, doch die umstehende Menschengruppe ist trotzdem begeistert.

Der Renner auf dem Campus ist aber eindeutig das mit flüssigem Stickstoff gemachte Eis. Eine lange Schlange steht in und vor dem Technikum, um die Leckerei zu probieren. Eis-Liebhaber können hier Joghurt oder Milch mit Zucker und etwas Marmelade mischen. Anstatt die Mischung wie gewohnt im Tiefkühler ruhen zu lassen, wird -200 Grad Celsius kalter Stickstoff eingerührt. Die Schüssel brodelt und dampft kurz wie ein Hexenkessel und heraus kommt: normales Speiseeis.

Rostocker „Lange Nacht der Wissenschaften“ begeistert

Die Resonanz auf die „Lange Nacht der Wissenschaften“ ist durchweg positiv, sowohl vonseiten der Ausstellenden als auch von den Besucherinnen und Besuchern. Benno und Iris Schiemann aus Rostock sind schon zum vierten Mal da. „Und es begeistert immer wieder“, sagt Iris Schiemann. „Es ist so ein dickes Programm voller Wissen.“ Das Ehepaar will heute vor allem die Themen Künstliche Intelligenz und den 3D-Druck entdecken.

Auch Gudrun Maier findet den 3D- und Laser-Druck interessant und lässt sich einige Modelle von Ingenieur Paul Oldorf erklären. „Mein Bruder redet andauernd von Laserdruckern, da wusste ich nie so wirklich, wovon er spricht“, sagt die 73-Jährige lachend. „Heute wurde es mir aber super erklärt. Endlich verstehe ich es.“

Mit diesem Gefühl sollen alle Besucher von der „Langen Nacht der Wissenschaften“ zurückkehren, wenn es nach den Veranstaltern ginge. Dieses Jahr scheint das sichtlich gut geklappt zu haben. Das einzige Problem an der Veranstaltung laut Iris Schiemann: „Es ist echt schade, dass man nicht alles mitnehmen kann.“