﻿Lange Straße: Diese Pläne für Rostocks Prachtstraße wurden nie verwirklicht

Sie war Prestige-Projekt für die DDR, sollte Symbol für Überlegenheit des Sozialismus sein: Vor sieben Jahrzehnten startete der Umbau der Langen Straße in Rostock. Warum der Chefplaner zwischendurch abgesetzt wurde und welche Pläne nie verwirklicht wurden – ein Blick in die Geschichte.

Rostock. 30. Januar 1953. Es sind Zehntausende, die sich gegen Mittag dieses wolkenverhangenen regnerischen Tages in der Langen Straße/Ecke Breite Straße versammelt haben. Etwas Bedeutendes soll heute geschehen. Aus den Ruinen des Zweiten Weltkrieges wird hier Rostocks erste sozialistische Straße entstehen.

Kein Geringerer als SED-Generalsekretär Walter Ulbricht, zugleich Stellvertretender DDR-Ministerpräsident, legt den Grundstein für das große Vorhaben. Die OSTSEE-ZEITUNG ist dabei und berichtet über das historische Ereignis. So ist tags darauf zu lesen: „Unter dem Jubel der Zehntausenden schritt Walter Ulbricht gemeinsam mit den Bauarbeitern … den Steg zur Baugrube hinab, wo der Grundstein mit der Öffnung für die Urkundenkassette bereits vorbereitet war. Walter Ulbricht versenkte die Kassette mit Worten tiefster Überzeugung in den Grundstein, dass Rostock schöner denn je entstehen möge.“ Doch ganz so glatt läuft es dann doch nicht.

Ein besonderes Datum – auch für Rostock

Dass gerade der 30. Januar 1953 für die Grundsteinlegung erwählt wurde, hat einen besonderen Grund: Auf den Tag genau 20 Jahre zuvor hatten die Nazis in Deutschland die Macht ergriffen. Nun bietet sich eine Gelegenheit, die Zerschlagung des Faschismus mit diesem symbolischen Akt zu manifestieren. Der Bau der Ost-West-Magistrale sollte stets eng mit der Propaganda verbunden sein.

Egal ob bei der Übergabe der ersten Wohnungen, bei Richtfesten oder der Fertigstellung von Gebäuden zu Ehren des 1. Mai oder des Tages der Republik: Immer dienten die Ereignisse an oder um die Lange Straße dazu, die Überlegenheit des Sozialismus gegenüber dem Kapitalismus beweisen zu wollen.

Auch „Kunst am Bau“ gab es schon zu DDR-Zeiten. © Quelle: Frank Söllner

Die neue Prachtstraße findet bei den Rostockern – trotz mancher Kritik an den monumentalen Bauten und der für damalige Verhältnisse überbreiten Straße – viel Zuspruch. Begeistert von der Vorstellung, aus den Ruinen des Krieges eine neue, schönere Stadt entstehen zu lassen, leisten viele von ihnen Aufbaustunden oder spenden Geld.

Planer der Berliner Stalin-Allee beteiligt

Die Geschichte des Bauvorhabens beginnt allerdings weit vor dem 30. Januar 1953. Der Berliner Architekt Hermann Henselmann, unter anderem Planer der Berliner Stalin-Allee, erhielt 1951 vom DDR-Aufbauministerium den Auftrag, Einfluss auf die Zentrumsplanungen der kriegszerstörten DDR-Großstädte zu nehmen.

In seiner Eigenschaft als Chef der Experimentalwerkstatt des Instituts für Städtebau und Architektur der Deutschen Bauakademie lud er daher im Spätsommer 1952 die an den Arbeiten für die Rostocker Magistrale Beteiligten nach Berlin ein und stellte ihnen seine Idee eines Architekturwettbewerbs für die Lange Straße vor.

Die Architektur sollte an Rostocks Historie erinnern, gleichzeitig aber funktional sein – und der im Westen überlegen. © Quelle: Frank Söllner

Im Gegensatz zur Stalinallee sollen in der Bezirksstadt Rostock nordisch-hanseatisch geprägte Wohn- und Geschäftsbauten entstehen. In ihnen sollen die „besten Vertreter der Arbeiterklasse, der Intelligenz und Künstler“ ein Zuhause erhalten. Die städtebauliche und architektonische Orientierung, inspiriert von Henselmanns Vorgaben, lieferte vor allem der Architekt Hartmut Colden, Mitarbeiter des Rostocker Stadtbauamtes.

Chefplaner kritisiert eigenes Projekt

Gesucht wurde jetzt in einem Wettbewerb ein Architekt, der diese Vorstellungen umsetzte. Das Preisgericht vergab den 1. Preis an den Architekten Werner Grundmann vom VEB (Z) Projektierung Mecklenburg, der zweite Preis ging an den Architekten Joachim Näther, der dritte an die Architekten Albrecht Jaeger, Hartmut Colden und Konrad Braun von der Rostocker Stadtplanung.

Grundmann wurde als Chefarchitekt eingesetzt. Doch dieses Amt verlor er schon bald wieder, da er nicht bereit war, die Straße wie geplant umzusetzen. „Man kann … nicht Bauwerken einer überwiegend klassizistischen Haltung in der Fassade durch Verwendung von gotischen Ornamenten eine gotische Haltung geben“, beklagte er und sprach von einer „großen Mauer“, durch die sich die Stadt vom Fluss abwende.

Solche Auffassungen waren nicht gefragt und blieben nicht ohne Folgen. An Grundmanns Stelle trat daher am 6. Januar 1953 Joachim Näther. Er wurde von Herbert Warnke, dem Vorsitzenden des Rates Bezirkes, persönlich ins Amt berufen.

Rostocker Prachtstraße nach sowjetischem Vorbild

Der erst 27-jährige Architekt folgte der Vorgabe, eine Prachtstraße nach sowjetischem Vorbild zu schaffen. So plante er die sogenannte Sozialistische Straße. Diese sollte dreimal so breit werden wie ihre Vorgängerin, geeignet für große Aufmärsche. Ulbricht selbst setzte sich dabei für eine Verbreiterung der Straße nach Norden ein.

Damit wurde allerdings der ursprüngliche Bebauungsplan über den Haufen geworfen. Auch die Höhe der Gebäude war wesentlich höher vorgesehen als die der ehemaligen Langen Straße. Doch höher als die Marienkirche durften sie nicht sein. Seinem Auftrag, die nationalen Bautraditionen aufzugreifen und einen regionalen Bezug herzustellen, folgte Näther, indem er bei der Fassadengestaltung auf Elemente der norddeutschen Backsteingotik und der auf lokalen und regionalen Traditionen beruhenden Heimatschutzarchitektur zurückgriff. Türmchen, Rosetten, Staffelgiebel, Arkaden oder Torbögen stehen für dieses Herangehen.

Prägnantes Beispiel dafür ist das Hochhaus Ecke Schnickmannstraße/Lange Straße, das im Stil eines norddeutschen Giebelhauses errichtet wurde. Mit ihm erhielt die Straße ihre Dominante. Das Hochhaus musste auch als Ersatz für die Jakobikirche herhalten, durch deren Abriss das Stadtbild eine Dominante verlor.

Das „Haus der Schifffahrt“ gehört zu den prägendsten Gebäuden an der Langen Straße. © Quelle: Frank Söllner

Doch das Hochhaus mit seinem charakteristischen Türmchen, angelehnt an die Spitzen der Marienkirche und des Kröpeliner Tores, sollte nicht allein das Bild der Straße prägen. Ein ähnlich dominantes Gebäude war im Westen der Magistrale für den Abschluss des sogenannten Zentralen Platzes in Richtung Doberaner Platz vorgesehen.

Den Zugang zu diesem großen Areal bildeten an seiner Ostseite zwei identische Hochhäuser im Stil der typischen Stalin-Bauten. Als weiterer architektonischer Höhepunkt an diesem Ort war ein repräsentatives Theater geplant. Doch all diese hochtrabenden Pläne wurden quasi mit dem 17. Juni 1953 beerdigt, als die DDR von einem Arbeiteraufstand erschüttert wurde.

Wohnungen haben plötzlich Vorrang

Nun ging es darum, in kurzer Zeit möglichst viele Wohnungen zu bauen. Statt die Prachtstraße zu vollenden, wurde das Geld in dringend benötigte Wohnungen gesteckt. So entstand im Stadtteil Reutershagen I binnen kurzer Zeit Wohnraum für rund 6000 Menschen.

Der Bau von Wohnraum hatte für die DDR-Oberen ab Ende der 1950er Jahre absoluten Vorrang. © Quelle: Frank Söllner

Die Magistrale dagegen musste baulich erhebliche Abstriche an ihrer ursprünglich vorgesehenen Gestaltung und bei der Zeitplanung hinnehmen. Schon Mitte der 1950er-Jahre waren die alten Pläne Makulatur. So dauerte es bis zum 1. April 1954, bis die ersten 20 Mieter einzogen. Vorgesehen war allerdings, bereits bis Ende 1953 die ersten 120 Wohnungen und 14 Läden zu übergeben.

Ihr geplantes Aussehen erhielt die Straße nie, wenngleich ihr typisch norddeutsches Gesicht prägend blieb. Nun lautete die Forderung der SED, ökonomisch, modern und ohne unnötigen Zierrat zu bauen. So entstanden ab 1959 – architektonisch wesentlich zurückhaltender, doch harmonisch eingepasst – das Haus der Schiffahrt und das Hochhaus am Markt.

Weitere Bauten ergänzten die Straße in den 1970er- und 1980er-Jahren mit dem Hochhaus von Dieter Jastram, in dessen Erdgeschoss eine Apotheke einzog, dem Warnow-Hotel auf der südwestlichen Seite vom selben Architekten und einem Haus am Zugang zum Burgwall von Heinz Burchardt. Schon 1957 verlor die Straße des Nationalen Aufbauwerks wieder ihren sperrigen Namen. Ab sofort hieß sie wieder Lange Straße, so wie schon Jahrhunderte zuvor.