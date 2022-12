﻿Lange Straße in Rostock: Welches Fazit die Stadt und Radfahrer zum Pilotprojekt ziehen

Über die Fahrradstraße mitten in Rostocks City wird seit Jahren gestritten. Zum Modellprojekt in diesem Sommer zieht die Stadt eine positive Zwischenbilanz, Kritiker sehen das jedoch ganz anders. Was sie fordern.

Rostock. Das Rostocker Amt für Mobilität hat ein positives Zwischenfazit zum Pilotprojekt der Fahrradstraße in der Rostocker Innenstadt gezogen. „Die Fahrradstraße funktioniert im Grundsatz gut. Die Zahl der Unfälle mit Radbeteiligung ist gesunken“, so Stefan Krause, Leiter des Amtes.

Er räumt jedoch ein, dass es weiterhin Probleme gibt. So hätten das Amt und die Polizei Regelverstöße festgestellt, unter anderem dichtes Auffahren oder Überholen der Radfahrenden. Laut dem Amt ist der Anteil des Radverkehrs in der Zeit vom Mai 2022 bis zum ersten Zwischenfazit nur leicht gestiegen und liegt derzeit etwa auf dem Niveau von 2019.

Malte Rabien, Sprecher des Radentscheid Rostocks, bestätigt die Probleme. „Radfahrende werden durch Hupen und Auffahren an den Rand der Straße gedrängt“, so Rabien. „Nur durch ein anderes Beschildern der Straße ändert sich nichts.“

Radentscheid Rostock kritisiert fehlende bauliche Maßnahmen

Die Stadt will in der zweiten Testphase die Sperrung der Durchfahrt am Vogelsang aufheben. Dadurch würden wieder mehr Autos auf der Straße erwartet. Malte Rabien kritisiert das: „Nur durch strengere und bauliche Maßnahmen, auch wenn sie temporär sind, ist das Projekt möglich. Das Sicherheitsempfinden der Radfahrenden verändert sich sonst nicht.“

Laut der Stadt hat sich gezeigt, dass die gemeinsame Nutzung der Straße ein „hohes Maß an gegenseitiger Rücksichtnahme von allen Verkehrsteilnehmenden erfordert“.

Fahrradstraße in Rostock steht auch bei Unternehmern in der Kritik

Die Fahrradstraße wurde im Mai 2022 als solche angelegt. Das Projekt war das erste der Art im Rostocker Zentrum. In den vergangenen Monaten gab es nicht nur mit den Rad- und Autofahrern Probleme. Auch Unternehmen an der Straße kritisierten die Fahrrad- und Verkehrspolitik des Rathauses. Das Piano Centrum hat seinen Standort an der Langen Straße bereits verlassen – und das nach 21 Jahren.

Von OZ