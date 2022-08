Rostock. Schimmel an den Decken, abgefallene Fliesen in den Bädern, gesperrte Duschen: Die Missstände in der Flüchtlingsunterkunft Langenort sind aus Sicht der Stadt schon länger nicht hinnehmbar. Doch nun eskaliert der Streit um die Unterkunft: Der Eigentümer, ein Immobilien-Unternehmen aus Bad Doberan, hat den Mietvertrag gekündigt. Die Schutzsuchenden sollen raus aus dem ehemaligen DSR-Verwaltungsgebäude. Schuld an der Situation sei die Stadt, heißt es vom Vermieter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch die wiederum will das nicht akzeptieren – und hat ihre Anwälte eingeschaltet. Denn Rostock braucht derzeit jeden Platz für Asylbewerber. Nach zwei Jahren „Corona-Pause“ steigt die Zahl der Menschen, die in Rostock Schutz suchen, nämlich wieder.

Rostock nimmt Ortskräfte auf

„Wir sind noch lange nicht auf dem Niveau von 2015, aber auch in Rostock haben wir wieder mehr Schutzsuchende als noch vor zwei Jahren“, sagt Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke). Zahlen kann die Stadt ad hoc nicht nennen. Nur so viel: Ende 2020 lebten in Rostock 677 Asylbewerber, zur Hochzeit der Flüchtlingskrise waren es mit 1454 mehr als doppelt so viele. Übrigens: Ausdrücklich nicht gemeint sind jene Menschen, die vor Putins Angriffskrieg in der Ukraine fliehen: „Die 2081 Ukrainer haben einen anderen Status, werden gesondert erfasst“, so Bockhahn.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Asylbewerber, für die Rostock auch die Unterkunft Langenort benötigt, stammen beispielsweise aus Afghanistan. „Ortskräfte und ihre Familien“, erklärt Bockhahn. Also Menschen, die während des Bundeswehr-Einsatzes in dem Land am Hindukusch der deutschen Armee, der Botschaft oder deutschen Hilfsorganisationen als Dolmetscher, Fahrer, Handwerker geholfen haben. Nach der Machtübernahme der Taliban sind sie ins Fadenkreuz der alten, neuen Herrscher geraten.

Auch aus Afrika würden wieder mehr Flüchtlinge nach Rostock kommen, ebenso aus Russland: „Es gibt durchaus eine Reihe von Menschen, die vor Putins Regime fliehen und als Dissidenten in der Heimat verfolgt oder bedroht werden“, so Bockhahn. Und für all diese Schutzsuchenden braucht Rostock Platz.

Lesen Sie auch

Schimmel und Lecks in Langenort

Im Zuge der Flüchtlingskrise 2015 hatte die Stadt die Immobilie in Langenort angemietet. Seit Monaten streitet das Rathaus aber mit dem Vermieter. In einer Vorlage für die Bürgerschaft berichtet Bockhahn davon, dass Wasser durch die Decken aus den Duschen in die Wohnungen darunter fließen würde. Schimmel sei die Folge. „Ursächlich hierfür sind nach Einschätzung einer Sachverständigen die mangelhafte Bauwerksabdichtung sowie der fehlende Raumluftwechsel. Lüften reicht nicht aus“, heißt es in der Information.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schon im Sommer 2020 habe die Stadt den Vermieter auf die Probleme aufmerksam gemacht. Es wurde, so Bockhahn, aber nicht besser – sondern schlimmer. In die siebente Etage laufe bei Regen Wasser – durch das Dach. Aktuell könnten für bis zu 180 Bewohner nur zwei Duschtrakte für Frauen und sogar nur einer für Männer genutzt werden.

„Zwar sind durch den Vermieter erste Arbeiten zur Beseitigung der Mängel begonnen worden. Ein Abschluss der Arbeiten ist jedoch nicht absehbar.“ Im Februar und März 2022 habe die Stadt daher keine Miete an die Bad Doberaner Firma überwiesen. „Als Reaktion ließ der Viermieter – vertreten durch den Geschäftsführer Matthias Boywitt – Duschräume und WCs schließen. Mit der fadenscheinigen Begründung, Reparaturen durchführen zu wollen“, so Bockhahn weiter. Während der Vermieter anonym bleiben will, nennt Bockhahn offen den Namen: Das Unternehmen Zweite K&B Immobilien UG erhalte schließlich Geld von der öffentlichen Hand.

Vermieter kündigt Vertrag

„Der Vermieter hat daraufhin den Mietvertrag gekündigt. Fristlos, wahlweise fristwahrend“, so Bockhahn. Aus Rathaus-Kreisen heißt es, das Unternehmen fordere für einen neuen Mietvertrag von der Stadt das Dreifache der bisherigen Miete. Rostock akzeptiert das nicht: „Wir gehen gegen die Kündigung vor und verlangen die Abstellung der Mängel. Laut unseren Sachverständigen sind die nämlich nicht auf die Nutzung, sondern auf Planungsfehler zurückzuführen“, so Bockhahn.

Sozialsenator Steffen Bockhahn © Quelle: Ove Arscholl

Warum die Stadt nicht einfach auszieht, ein neues Quartier für die Asylbewerber sucht? „Die Unterkunft an der Satower Straße jedenfalls allein reicht nicht aus“, so Bockhahn. Auch das Land habe die Hansestadt gebeten, mindestens zwei Unterkünfte bereitzuhalten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eigentümer weist Vorwürfe zurück

„Wir haben der Stadt gekündigt, weil mehrere Mieten nicht gezahlt wurden. Die Rückstände sind bis heute nicht ausgeglichen, obwohl dies in den Verhandlungen zu einem neuen Mietvertrag von der Stadt schriftlich zugesagt wurde“, sagt Matthias Boywitt, der Geschäftsführer der Immobiliengesellschaft. Aber: Die Firma kritisiert den Senator scharf. „Herr Bockhahn lehnt sämtliche Verhandlungen ab. Auch was einen Großschaden angeht, der uns durch unsachgerechte Nutzung der Bäder entstanden ist.“

Der Vermieter spricht von rausgerissenen Türrahmen, zerschlagenen Spiegeln und Waschbecken sowie „durch Fäkalien verstopften Duschen“. „Duschgewohnheiten, die dann einen Wasserschaden zur Folge haben, wenn man nicht in den Duschen, sondern daneben duscht. Ein Gutachten belegt das ganze Fiasko mit Bildern. Aber Herr Bockhahn ist der Meinung, die Bäder wurden nicht fachgerecht gebaut“, so der Geschäftsführer.

Und weiter: „Nun hat uns Herr Bockhahn schriftlich zustellen lassen, dass wir von sämtlichen Zugängen der Verhandlung abzusehen haben. Uns fehlen die Worte, mit welcher Arroganz und Gleichgültigkeit Senator Bockhahn diese Angelegenheit begleitet.“ Im Klartext: Die Stadt wolle nicht mehr mit dem Vermieter reden – nur über Anwälte. Bockhahn stellt das Ganze komplett anders dar: „Der Vermieter bat um ausschließliche Kommunikation über den von ihm mandatierten Anwalt. Das tun wir auch.“