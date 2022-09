Tiny Houses sollen künftig einfacher auf Campingplätzen in MV aufgestellt werden dürfen. Die Branche erhofft sich dadurch einen Entwicklungsschub bei den Übernachtungszahlen. OZ-Redakteurin Ann-Christin Schneider fragt sich, was Ferienhäuser auf dem Zeltplatz noch mit Camping zu tun haben.

Rostock. Campen hat noch immer eine romantische Vorstellung in meinem Kopf: Die Zelte dort aufschlagen, wo es einen gerade hinzieht, der Natur ganz nah sein und auch mal etwas minimalistisch leben, entschleunigen. So ganz passt da die Neufassung der Campingplatzverordnung in MV, durch die unter anderem das Auftsellen von Tiny Houses auf Zeltplätzen erleichtert werden soll, nicht ins Bild. Klar, muss jede Branche die Fühler nach neuen Zielgruppen ausstrecken. Doch was hat der Urlaub in einem kleinen Ferienhaus noch mit Campen zu tun?

Wer auf einen gewissen Komfort und Luxus im Urlaub nicht verzichten kann, der muss sich im Zweifel eingestehen, dass Camping nicht das Richtige für ihn ist. Und das ist auch okay! MV bietet für jeden Touristen das passende Angebot – ob nun Fünf-Sterne-Hotel oder Zeltplatz. Zudem gibt es bereits zahlreiche Ferienhäuser und Glamping-Alternativen, bei denen man in top-ausgestatteten Zelten übernachtet. Warum nicht also den Campern ihre Plätze lassen? Sie dürfen schließlich ihre Zelte auch nicht überall aufschlagen.