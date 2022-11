Zweiter „Laternenlauf im Ostseestadion“ von Hansa Rostock: Was Besucher wissen müssen

Kinder, Eltern und Freunde können am 11. November wieder gemeinsam durch Rostock ziehen – beim größten Lampionumzug in MV. Rund 3000 Menschen waren bei der Premiere im Vorjahr dabei. Wann es diesmal losgeht und was die Teilnehmer erwartet.

Rund 3000 Menschen nahmen bei der ersten Auflage im November 2021 am „Laternenlauf im Ostseestadion“ des FC Hansa Rostock teil. Laut Angaben der Veranstalter war es der größte in MV.

Rostock. Der größte Laternenumzug in Mecklenburg-Vorpommern geht in die zweite Runde. Am Freitag, 11. November, lädt der FC Hansa Rostock wieder alle Kinder, Eltern und Freunde ein, sich am Lampionfest am Ostseestadion zu beteiligen. Bei der ersten Auflage im vergangenen Jahr waren rund 3000 Menschen dem Aufruf des Fußball-Zweitligisten gefolgt, gemeinsam die dunkle Jahreszeit zu feiern.

Aufgrund der enormen Resonanz haben der Verein und seine Bagaluten-Bande – der Kids-Club des FC Hansa Rostock – sowie die Innovationskasse IKK eine Wiederholung angekündigt. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Veranstaltung im Überblick:

Wann und wo ist Treffpunkt?

Beginn ist 17 Uhr direkt im Ostseestadion. Dort stimmt Ostseewelle-DJ Alexander Stuth die Teilnehmer mit Musik auf den offiziellen Startschuss ein. Der soll um 18 Uhr fallen.

Wie verläuft die Umzugsstrecke?

Vom Ostseestadion aus geht es in diesem Jahr über den Nordvorplatz die Kopernikusstraße entlang Richtung Schwimmhalle. Über den Trotzenburger Weg ziehen die Kinder und ihre Begleiter durch den Barnstorfer Wald zurück ins Ostseestadion. Begleitet wird der Laternenlauf diesmal von zwei Besetzungen des Blasorchesters der Hansestadt Rostock.

Was müssen Teilnehmer mitbringen?

Natürlich eine Laterne. Erlaubt sind sowohl die klassischen Varianten mit Wachskerzen als auch künstliche Lichter, die als etwas sicherer gelten. Auch Kinderwagen dürfen mit Lichterketten dekoriert werden, notfalls können auch Taschenlampen genutzt werden.

Im Vorfeld will der FC Hansa bereits 2500 Laternen an Kindergärten der Hansa-Ballschule und Mitglieder der Bagaluten-Bande verteilen. Damit nichts schiefgeht, sollten alle Kinder in Begleitung eines Erwachsenen kommen.

Was passiert zurück am Ostseestadion angekommen?

Wer nach dem Umzug noch nicht müde ist, kann sich auf jede Menge Action in der Arena freuen. Dort werden laut Angaben des Vereins Hüpfburgen aufgebaut und auch eine Kinderdisco eröffnet. Für eine ordentliche Stärkung wird vor Ort ebenfalls gesorgt.

Wie viel kostet die Teilnahme?

Gar nichts – die Teilnahme ist kostenlos.

Wie viele Menschen werden zu Umzug in Rostock erwartet?

Aufgrund der positiven Resonanz im Vorjahr darf davon ausgegangen werden, dass viele Menschen sich am 11. November erneut dem größten Lampionumzug des Landes anschließen. Rund 3000 Kinder, Eltern, Großeltern, Freunde und Bekannte waren 2021 dabei.

