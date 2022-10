﻿Martinstag am 11. November 2022: Alle Laternenumzüge in Rostock im Überblick

Umzüge sind einer der beliebtesten Bräuche am Martinstag. Auch in Rostock und Umgebung finden am 11. November mehrere Laternenumzüge statt. Eine Übersicht – mit Karte.

