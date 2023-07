Newsletter „Top-News“

Leere Straßen, teure Hotels: Das Urlaubsland MV hat ein Problem

So leer wie in diesem Sommer waren die Straßen und Strände in Mecklenburg-Vorpommern selten. Viele Leute entscheiden sich offenbar gegen einen Urlaub an der Ostsee. Bei den Preisen scheint eine Schmerzgrenze erreicht.