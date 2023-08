﻿Niedergang trotz neuen Eigentümers – nächster Laden verlässt Doberaner Hof in Rostock

Rostock. Es wird immer leerer im Doberaner Hof in Rostock. Nachdem bekannt wurde, dass das RSAG-Kundenzentrum in die Lange Straße umzieht, verlässt nun der nächste Laden das Einkaufszentrum am Doberaner Platz: Das Baltic Weinkontor zieht im November an den Hopfenmarkt.

Der Doberaner Hof ist eigentlich zentral gelegen, direkt am Doberaner Platz mit Anbindung zu mehreren Straßenbahnlinien. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Weinkontor will sich vergrößern

„Die Ladenfläche ist uns zu klein geworden, wir brauchen allein für unsere Weintastings und Events mehr Platz“, sagt Marcus Fahrenkrug. Der Inhaber des Baltic Weinkontor ergänzt: „Die Entwicklung am Doberaner Hof finden wir schrecklich.“ Auch wenn es unter dem vorherigen Eigentümer noch schlimmer gewesen sei, gebe es noch immer keinen richtigen Ansprechpartner, klagt der Geschäftsmann.

Freie Flächen, die mehr Platz bieten, gibt es im Doberaner Hof eigentlich genug. „Wir wollten dort einziehen, wo der ehemalige Friseur war. Dann hätte sich die Miete aber verdoppelt“, so Fahrenkrug weiter.

Wer in den Doberaner Hof reingeht, sieht erst einmal wenig: Leerstand links und rechts. Künftige Mieter sollen wohl gefunden sein. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Ab November öffnet Baltic Weinkontor im Hopfenmarkt. Dort seien die Mieten zwar höher, dafür gebe es mehr Laufkundschaft. „Unsere Weintastings am Hopfenmarkt sind bereits ausgebucht“, freut sich der Inhaber und blickt zuversichtlich auf seinen neuen Standort.

Planungen für Doberaner Hof laufen noch

Zuversichtlich war auch Diana Pfitzner, als sie ihr Küchenstudio im Doberaner Hof eröffnete. Bilanz nach einem Jahr? „Ich bin immer noch froh, mich für den Standort entschieden zu haben. Es wird gut angenommen“, berichtet die Inhaberin vom Küchenwerk Rostock, die sich Ende Mai 2022 aufgrund der zentralen Lage für den Standort entschieden hatte. „Es ist eher Laufkundschaft, die hier vorbeikommt. Viele arbeiten in der Nähe.“ Dass sich im Gebäude noch etwas tun wird, da ist sie sich sicher.

Diana Pfitzner hat vor einem Jahr ihr Küchenstudio im Doberaner Hof eröffnet. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Was sich genau ändern wird, ist noch unklar. Zumindest hat sich im letzten Jahr baulich nichts im Doberaner Hof getan, das bestätigen auch andere Ladeninhaber. Laut OZ-Informationen laufen die Planung derzeit noch, die Statik werde geprüft.

Konkrete Interessenten für die leer stehenden Flächen gebe es bereits, die Rostocker Firma 4Q Invest GmbH, die sich um die Verwaltung der Passage und die Projektentwicklung kümmert, hält sich mit Namen aber noch zurück. Die Firma unterstützt die FN Capital Holding Unternehmensgruppe, die den Doberaner Hof vor einem Jahr von der Rewe Group gekauft hatte.

Manga-Laden lockt Kundschaft

Zumindest im oberen Stock hat sich in den letzten Monaten etwas getan. Der Manga- und Sammelkarten-Laden Fantastische Welten ist im März dieses Jahres neben der Zoohandlung eingezogen. „Natürlich wäre es schöner, wenn alle Flächen belebt wären. Aber wir sind absolut zufrieden, es kommen genug Leute“, sagt Geschäftsführer Sven Adam. Besonders freue er sich über die Kunden, die den Laden im Doberaner Hof neu entdecken.

Sven Adam ist im März mit seinem Laden Fantastische Welten in den Doberaner Hof gezogen. Eine gute Entscheidung, wie er findet. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Die Strahlkraft des neuen Ladens wirke sich auch auf die Nachbarn aus. „Wir erleben eine positive Veränderung, seitdem der Manga-Laden eingezogen ist“, resümiert Regine Spittel, Angestellte der Vogel’s Zoohandlung. Der Bäcker im unteren Geschoss fehle aber, findet sie.

Regine Spittel arbeitet in der Zoohandlung und schneidet gerade Möhren für die Heuschrecken im Hintergrund. Sie freut sich über den Manga-Laden im Doberaner Hof, der Leute anlockt. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Kunden im Doberaner Hof klagen: „Hier ist alles leer“

Dem pflichtet Ingrid Liesch bei. Die Rentnerin hilft ab und zu im Buchladen Bücherschnäppchen aus. „Wir sind ein Anziehungspunkt für Leute, auch Kik zieht Kunden an. Ansonsten ist hier alles leer“, so die Rentnerin.

Die Kunden im Center gehen zielstrebig auf die Geschäfte zu. Zum entspannten Bummeln komme auch Renate Rieck nicht in den Doberaner Hof. „Ich kaufe hier meine Zeitungen oder Fahrkarten. Ansonsten ist hier ja nichts“, sagt die 89-jährige Rostockerin.

OZ