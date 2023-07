﻿Legionellen-Alarm: Wiro verbietet Mietern im Rostocker Hanseviertel das Duschen

Rostock. Auf die angekündigte Sommerhitze könnten einige Rostocker derzeit getrost verzichten. Denn die Mieter aus 14 Wiro-Wohnungen im Hansaviertel dürfen seit einer Woche und auch noch etliche weitere Tage nicht zu Hause duschen. „Das betrifft alle Bewohner in den Hausaufgängen der Bremer Straße 40/41“, sagt Wiro-Sprecher Carsten Klehn auf OZ-Nachfrage.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei der vorgeschriebenen regulären Wasserprobe seien am Warmwasserspeicher sowie in drei der 14 Wohnungen extrem erhöhte Messwerte festgestellt worden. „Alle Mieter wurden am 30. Juni darüber informiert“, so Klehn. Denn bis die Grenzwerte wieder eingehalten werden, dürfen alle Mieter in den beiden Hausaufgängen nicht duschen. Durch das Einatmen einer größeren Zahl von Legionellen im Sprühnebel beim Duschen könnte eine Gesundheitsgefährdung entstehen. Zudem sollen die Mieter nicht aus der Leitung trinken und das Wasser beim Kochen auf mindestens 100 Grad Celsius erhitzen. So steht es in einem Schreiben an die Hausbewohner, das der OZ vorliegt.

Laborergebnisse liegen erst Tage später vor

„Das war schon ein kleiner Schock, als wir davon erfahren haben“, erinnert sich eine Mieterin, die – genau wie die meisten ihrer Nachbarn – anonym bleiben möchte. Zum Zeitpunkt der Messung sei die Studentin, die mit ihrem Freund im Haus lebt, noch im Urlaub gewesen. „Wir wurden extra angerufen und gefragt, ob es okay sei, wenn die Techniker unsere Wohnung betreten“, erzählt sie. Über den Befall der Legionellen seien die Mieter dann aber erst 15 Tage später informiert worden. „Da hätte ich mir eine bessere und schnellere Kommunikation gewünscht“, so die Bewohnerin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wiro-Sprecher Klehn erklärt, dass es immer rund zehn Tage dauere, bis nach einer Messung die gewünschten Daten aus dem Labor vorliegen. Derzeit sei man dabei, Leitungen und Pumpen mittels einer thermischen Desinfektion zu reinigen und das gesamte Leitungssystem zu spülen – bis hin zu den Wasserhähnen in den Wohnungen. „Kommende Woche erfolgt dann eine erneute Beprobung. Erst wenn das Prüflabor grünes Licht gibt, kann das Duschverbot aufgehoben werden“, sagt er. Das könnte sich also noch bis 20. Juli hinziehen.

Alternative: Gratis Duschen im Schwimmbad

Für die betroffenen Mieter eine Nervenprobe. Zwar hat die Wiro allen angeboten, mit Vorlage des Ausweises kostenlos in der Neptun-Schwimmhalle zu duschen. „Die ist aber rund elf Minuten zu Fuß weg. Das ist eine Zumutung“, erzählt eine Betroffene.

Lesen Sie auch

Rosalie Z. fährt da lieber zu Ihrer Schwester in die Rostocker Südstadt. „Aber es ist schon sehr nervig. 20 Minuten Wegstrecke nur um zu duschen“, so die Studentin. Warum sie nicht in der Schwimmhalle duscht? „Es fühlt sich komisch an, zum Duschen ins Schwimmbad zu gehen“, so die angehende Sonderpädagogin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gesundheitliche Folgen durch den Legionellenbefall verspürt Rosalie Z. – wie ihre Nachbarin –nicht. Sorgen hätten der aber ihre Katzenbabys gemacht. „Die haben ja über Wochen das verseuchte Wasser getrunken, die eine hat schon angefangen zu husten“, so die Bewohnerin.

Nach einem Besuch beim Tierarzt war aber klar: Den Katzen geht es trotz Legionellen gut. Bis die Legionellen weg sind, gibt es für sie aber erst mal nur noch Wasser aus der Flasche vom Supermarkt um die Ecke. Das bezahlt übrigens auch die Wiro: „Sollten ihnen zusätzliche Kosten entstehen, zum Beispiel durch das Anschaffen von Wasserflaschen als Trinkwasser, dann können sie die Quittungen gerne einreichen. Wir werden ihnen das Geld dafür erstatten“, heißt es im Schreiben an die Mieter. Laut Wiro-Sprecher Klehn gewähre das Unternehmen für den betroffenen Zeitraum auch eine Mietminderung von 25 Prozent.

Was sind Legionellen? Legionellen sind Bakterien, die beim Menschen unterschiedliche Krankheitsbilder verursachen, von grippeartigen Beschwerden bis zu schweren Lungenentzündungen. Sie sind weltweit verbreitete Umweltkeime. Besonders in künstlichen Wassersystemen wie Wasserleitungen in Gebäuden finden die Erreger bei entsprechenden Temperaturen gute Wachstumsbedingungen. In Ablagerungen und Belägen des Rohrsystems können sich die Legionellen besonders gut vermehren. Die Erreger werden durch zerstäubtes, vernebeltes Wasser übertragen. Mögliche Ansteckungsquellen sind beispielsweise Duschen, Whirlpools, Luftbefeuchter oder Wasserhähne, ebenso Kühltürme. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch gibt es nicht. Beim Trinken ist eine Ansteckung in seltenen Fällen möglich, wenn Wasser beim Verschlucken versehentlich über die Luftröhre in die Lunge gelangt. (Quelle: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung)

Der Befall des Wassers von Legionellen sei kein neues Phänomen beim größten Vermieter der Hansestadt – aber auch kein großflächiges Problem. „Von den gezogenen Trinkwasserproben in unserem Bestand liegen immer nur sehr wenige über dem Grenzwert. In allen Fällen handeln wir unverzüglich wie gesetzlich vorgeschrieben und informieren jeweils die Mieter sowie das Gesundheitsamt“, sagt Carsten Klehn und ergänzt: „Es gab in diesem Jahr bereits einzelne weitere Wiro-Wohnungen in Rostock, in denen der Grenzwert kurzzeitig überschritten wurde.“ Allerdings sei keine Häufung in einem Wohnhaus, einer Straße oder einem Stadtteil zu beobachten.

Im Umfeld der Bremer Straße gibt es laut OZ-Informationen weitere Häuser anderer Vermieter, die in diesem und letztem Jahr bereits Legionellen-Alarm hatten. Unter anderem am Holbeinplatz und in der Hans-Sachs-Allee.

Grundsätzlich helfe es, wenn Mieter das Wasser in den Leitungen in Bewegung halten. Sobald der Wasserhahn drei Tage lang nicht benutzt wurde, sollte erst abgestandenes Wasser ablaufen – das könnte dann zum Putzen oder für die Blumen genutzt werden.

OZ