﻿Mysteriöser zweifacher Leichenfund in Rostock: Was bisher bekannt ist und was die Nachbarn sagen

Grauenhafte Entdeckung in einer Rostocker Wohnung: Nach dem Anruf einer besorgten Nachbarin hat die Polizei zwei stark verweste Männerleichen gefunden. Ob beide gleichzeitig starben oder wie lange der eine noch mit dem Toten zusammenlebte, ist noch nicht bekannt. Die OZ schaute sich in dem Haus um.

Rostock-Lichtenhagen. Dass ein Mensch einsam und lange unbemerkt in seiner Wohnung stirbt, ist leider fast normal. Doch in einem Mehrfamilienhaus in Rostock-Lichtenhagen sind am Freitag gleich zwei stark verweste männliche Leichen gefunden worden.

Hinweise auf eine Straftat liegen laut Polizei nicht vor. Welches Drama hat sich hier wohl abgespielt? Die OSTSEE-ZEITUNG hat sich am Ort des Geschehens umgeschaut und mit Nachbarn gesprochen.

Rostocker Wohnung wird erst mal kein Zuhause mehr

An der Wohnungstür der beiden Männer hängt ein geflochtenes weißes Herz, auf dem „Home“ (Zuhause) steht. Doch diese Wohnung wird wohl bis zu einer gründlichen Renovierung erst einmal kein Zuhause mehr werden.

Die Tür zu der Wohnung, in der die Toten lagen. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Die Polizei hat die beiden Leichen wegen der fortgeschrittenen Verwesung noch nicht eindeutig identifizieren können, aber wenn es die Bewohner waren, handelt es sich um einen 73-jährigen Mieter und dessen 64-jährigen Untermieter. In welchem Verhältnis die beiden zueinander standen, ist nicht bekannt.

Nachbarin nach Leichenfund: Beide waren freundlich

Unter dem Herz hängt noch ein Zettel des Schornsteinfegers, der einen Besuch am 12. April ankündigt. Dieser war offenbar vergebens, denn handschriftlich hinzugefügt wurde: „Komme am 18. April wieder.“ Auch dieser Termin verfiel offensichtlich.

Eine Nachbarin, die anonym bleiben möchte, kommt gerade vom Einkaufen zurück. Erst von der OZ erfährt sie von dem Leichenfund. „Sie waren beide sehr freundlich, haben immer gegrüßt“, so die ältere Dame.

Seit Wochen hat sich nichts mehr geregt

„Als mein Ehemann vor einem Jahr gestorben ist, haben sie Hilfe angeboten. Aber ich wollte keinen engeren Kontakt.“ So ganz geheuer seien ihr die Männer dann doch nicht gewesen.

„Der ältere sah kränklich aus und auch der andere war sehr mager.“ Den kränkelnden Mann habe sie seit Monaten nicht gesehen, den anderen seit Wochen. „Und seit einigen Wochen hat sich nebenan gar nicht mehr geregt.“

Zweite Nachbarin: Aus der Wohnung kam Geschrei

Eine weitere Nachbarin aus einem anderen Stockwerk, die ebenfalls unerkannt bleiben will, kommt hinzu. Auch sie habe von nichts gewusst. „Als ich vergangenes Wochenende nach Hause gekommen bin, roch es merkwürdig. Aber ich dachte, jemand hätte nur nicht gelüftet.“

Auch ihr seien die Männer nicht gesund vorgekommen. „Beide wirkten krank und auch geistig verwirrt. Von einem Nachbarn habe ich auch gehört, dass oft Geschrei aus der Wohnung zu hören war.“

Dritte Nachbarin: Furchtbarer Gestank

Karin Manske wohnt im ersten Stock und hat den Abtransport der Leichen miterlebt. „Vorher hat man im Haus nichts gerochen. Aber als die Toten im Leichensack die Treppe heruntergetragen wurden, stank es furchtbar.“ Sie habe die Haustür weit offengelassen. Die Fenster im Treppenhaus hatte zuvor schon jemand geöffnet.

Karin Manske hat die Tür weit aufgerissen. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Obwohl die Manskes seit 35 Jahren in dem Haus in der Schleswiger Straße wohnen, hätten sie die Männer noch nie bewusst gesehen, betont die 66-Jährige. „Aber hier wohnen auch viele junge Leute und Studenten, da ist ein ständiger Wechsel.“

Vierte Nachbarin aus Lichtenhagen machte sich Sorgen

Laut Polizei hatte eine andere Nachbarin den Notruf gewählt, weil ihr aufgefallen war, dass in der Wohnung im dritten Stock seit zwei Monaten durchgehend das Licht gebrannt und sie die Männer seit Monaten nicht gesehen hat.

Rostock-Lichtenhagen: Zwei Tote in ihrer Wohnung gefunden. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Die eingesetzten Beamten öffneten die Wohnung und fanden die stark verwesten Leichen. Ein Rechtsmediziner konnte keine Anhaltspunkte für eine Straftat finden. Zu den Todesursachen und ob die Männer gleichzeitig starben, konnte eine Sprecherin nichts sagen.