Leinen los zur 32. Rostocker Hanse Sail: Diese Regeln gelten für Besucher

Rostock. Am Donnerstag wird die 32. Auflage der Rostocker Hanse Sail feierlich eröffnet. Bis Sonntag wird ein umfangreiches Programm an Land und auf dem Wasser geboten. Die Hanse Sail, so Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger, zeige, wie vielseitig, weltoffen und kreativ die Hansestadt sei.

146 Schiffe aus sieben Nationen

2022 kamen etwas mehr als 100 Traditionssegler nach Rostock. In diesem Jahr haben wieder mehr Schiffe angelegt. Knapp 150 Schiffe aus sieben Nationen sind in diesem Jahr dabei. Die längste Anreise dabei hatte das indonesische Segelschulschiff „Bima Suci“ mit rund 11.000 Kilometern Luftlinie. Am Donnerstagabend haben die mehr als 100 Kadetten eine große Show mit Marschmusik, Kostümierungen und Artistik auf der Mittelmole geplant.

Das Segelschulschiff der indonesischen Marine, die „Bima Suci“, ist mit 111 Metern das längste Schiff auf der Hanse Sail. © Quelle: H. Boehm

Viele Ehrenamtler im Einsatz

In den sieben Veranstaltungsbereichen sorgen rund 500 Menschen für die Sicherheit der Besucher. Hinzu kommen 350 Marktteilnehmer, die für die Unterhaltung verantwortlich sind. Dazu gehören Foodtrucks, Fahrgeschäfte, maritime Vereine und erstmals auch die Rostocker Universität mit einem eigenen Campus.

Einen großen Anteil an dem reibungslosen Ablauf haben auch wieder die zahlreichen Ehrenamtler. „Wir haben 120 Leute im Einsatz“, sagt Gisbert Ruhnke, Vorsitzender des Hanse Sail Vereins. Dazu zählen rund 80 Mitglieder des Vereins und weitere Freiwillige.

Diese Regeln gelten für Besucher

Auf dem Sail-Gelände gilt ein Glasflaschenverbot. Auch Feuerwerkskörper und Waffen dürfen nicht mitgebracht werden. Für Privatpersonen ohne Sondergenehmigung des Veranstalters gilt zudem ein Verbot, Drohnen aufsteigen zu lassen. „Wir führen stichprobenartig Taschenkontrollen durch“, sagt Jan Köhler, Chef des Sicherheitsdienstes ABS.

Rostock, Hanse Sail, Sicherheit. Marco Uhlig (links) ist für die Sicherheit auf der Hanse Sail verantwortlich, Jan Köhler ist ABS-Chef. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Am Freitag- und Samstagabend wird die L22 für den Verkehr gesperrt. Auch in Warnemünde wird der Ortskern gesperrt. Nur Anwohner und Rettungskräfte dürften hineinfahren. Besucher sollen mit Bus und Bahn anreisen.

Wirtschaftsfaktor Hanse Sail

Nach Angaben der Tourismuszentrale kommt erfahrungsgemäß die Hälfte aller Gäste nicht aus Rostock. Das Event sei als touristischer Anziehungspunkt damit auch ein Wirtschaftsfaktor. 2019 etwa hat die Sail für einen Bruttoumsatz von 24 Millionen Euro gesorgt.

Den größten Anteil hatte damals das Gastgewerbe mit 13,7 Millionen Euro. „Bereits im Frühjahr waren viele Hotels und Ferienwohnungen zur Hanse Sail in Rostock ausgebucht“, so Tourismusdirektor Matthias Fromm.

1000 Fässer Bier und Flaschen mit Sonderetiketten

An mehr als 20 Ausschankwagen gibt es im Stadthafen und in Warnemünde Bier. Auch in diesem Jahr ist die Hanseatische Brauerei Rostock wieder Partner der Hanse Sail. „Wie viel Bier wir ausschenken, hängt natürlich von der Besucherzahl ab“, sagt Geschäftsführer Wilfried Ott. In guten Jahren waren es etwa 1000 Fässer Bier mit jeweils 50 Litern. Die Brauerei hat zuvor zudem eine Million Flaschen Rostocker Pils mit Sonderetiketten auf Vorder- und Rückseite versehen.

OZ