Melanie Schwemer aus Dummerstorf bei Rostock hat es mit ihren Leseknochen bundesweit in die Thalia-Filialen und dutzende weitere Buchläden geschafft, macht mit dem Produkt einen erstaunlichen Umsatz. Nun hat sie ihren ersten eigenen Shop eröffnet. In dem gibt es für Kunden neben Kissen auch besondere Leckerbissen.

Rostock. Ob Krimi-Fans oder Romanzen-Liebende: Bücher-Fans aus ganz Deutschland kuscheln mit den Leseknochen des Labels „Plückefinken“. Die komfortablen Kissen in Knochenform haben es über den Online-Handel und den Vertrieb in 160 Thalia-Filialen bundesweit in tausende Betten und auf noch mehr Sofas geschafft.

Die Labelchefin Melanie Schwemer macht mit dem Produkt sechsstellige Jahresumsätze. Nun hat sie sich und ihren Kunden einen langgehegten Wunsch erfüllt. In ihrem Heimatort Dummerstorf hat die Mutter zweier Kinder ihren ersten „Plückefinken“-Shop eröffnet.

Im Store gibt es nicht nur eine große Auswahl an unterschiedlichsten Leseknochen-Modellen und Kuschel-Kissen, sondern auch Ware anderer regionaler Produzenten. „Wir haben hochwertige Seifen, viele leckere Teesorten, Schokolade, ausgefallenen Senf, einzigartige Kerzen, Papeterie-Artikel und viele weitere Produkte im Sortiment. Es liegt uns sehr am Herzen, Produkte anzubieten, die es nicht überall zu kaufen gibt und so kleine Labels und Firmen zu unterstützen“, sagt Melanie Schwemer.

Mit ihrem Label „Plückefinken“ vertreibt Melanie Schwemer sogenannte Leseknochen und Bücher-Liebende aus ganz Deutschland kaufen sich die besonderen Kissen online oder in den Filialen der Kette Thalia. Nun hat die Unternehmerin ihren ersten eigenen Shop eröffnet – in ihrer Heimat Dummerstorf. © Quelle: privat

Shop und Treff in einem

Ihr Laden soll mehr als ein Ort zum Einkaufen sein. „Mit dem ‚Plückefinken‘-Store möchten wir in der Gemeinde Dummerstorf einen Anlaufpunkt schaffen, an dem sich die Menschen wohlfühlen können und den Alltag für einen Augenblick vergessen können.“ Kissen ausprobieren ist deshalb nicht nur erlaubt, sondern durchaus erwünscht.

Den passenden Lesestoff bekommen Kunden auch – im „Tausch-Bücher-Regal“. Hier darf sich jeder kostenlos die Lektüre schnappen, die ihn anspricht. Beim nächsten Ladenbesuch bringt der Mitnehmer im Gegenzug ein eigenes Buch vorbei, das er nicht mehr braucht. Und, wer es vor Neugier nicht bis zu Hause aushält: Ein großes grünes Sofa im Laden steht für alle bereit, die sofort losschmökern oder die Leseknochen austesten möchten.

Kunden auf Kuschelkurs sind erwünscht. © Quelle: privat

Die Chefin schmiedet schon Zukunftspläne. „Wir wollen Workshops im Laden anbieten, so dass der Laden ein Ort für kreatives, gemeinsames Miteinander wird“, kündigt Melanie Schwemer an.

Öffnungszeiten: montags 10-14 Uhr; dienstags, mittwochs und freitags 10-16.30 Uhr; donnerstags 10-18 Uhr