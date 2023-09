﻿Leser diskutieren über Sinn der Altersforschung: „Man sollte es irgendwann auch gut sein lassen“

Rostock. Der Rostocker Bioinformatiker Prof. Georg Fuellen forscht daran, wie sich der Alterungsprozess aufhalten bzw. zumindest verlangsamen lässt. Sein erklärtes Ziel: Gesund 100 Jahre alt werden. Leser diskutieren über Vor- und Nachteile eines langen Lebens. 

Kuestenknips findet dieses Ziel nicht erstrebenswert: „Man sollte es auch einfach irgendwann gut sein lassen. Wir haben eh schon zu viele Menschen auf dieser Welt. Wenn plötzlich alle 100 Jahre alt werden, bin ich gespannt, wie es hier weitergeht.“ Richie the Hermit glaubt: „Wenn das irgendwann möglich sein wird, können es sich ohnehin nur reiche Menschen leisten, während die Armen weiterhin wie ihre Untertanen schuften.“ Bisher hält es der Leser mit dem Motto: „Ob arm oder reich, der Tod macht alle gleich. Und das ist auch besser so.“

Gabi 19651 sieht es genauso wie Professor Dr. Georg Fuellen: „Gutes Essen und die richtige Einstellung zum Leben, das kann viel bewegen.“ Julie Slow fragt sich: „Wieso kann der Mensch den Kreislauf des Lebens und der Natur nicht einfach akzeptieren?“

Annett Hebestedt befürchtet bei einer so langen Lebenserwartung, dass „wir dann bis 70 oder 80 arbeiten müssen“. Inzidentaloma schließt sich der Kritik an: „Warum sollte man das in Zeiten von Überbevölkerung und Ressourcenmangel tun?“ Für Anne Kagelmacher sollte der Fokus von Wissenschaft auch darauf liegen, Medikamente gegen jegliche Krebsarten zu entwickeln. Das wäre für sie „sinnvoll“, meint sie.

