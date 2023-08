Kostenfrei bis 15:14 Uhr lesen

Klebe-Aktion im Berufsverkehr

Erste Straßenblockade der Letzten Generation in Rostock: „Wir waren erfolgreich“

Am Donnerstagmorgen haben sich Klimaaktivisten der Letzten Generation auf der August-Bebel-Straße in Rostock festgeklebt. Der Polizei gelang es, die Blockade nach kurzer Zeit aufzulösen. Die Aktivisten sprechen dennoch von einem Erfolg und planen weitere Protestaktionen in der Hansestadt.