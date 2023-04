﻿Lesung im Rostocker Volkstheater: Charly Hübner plaudert aus dem Nähkästchen

Feierliche Amtsübergabe in Marienkirche

908 der Rektoren vor ihr waren Männer, nun steht mit Elizabeth Prommer die erste Frau an der Spitze der Universität Rostock. Am Freitag ist sie bei einer Zeremonie vor rund 500 Gästen in der Marienkriche feierlich in ihr Amt eingeführt worden. Dabei hat sie auch klare Ziele für ihre Amtszeit formuliert.