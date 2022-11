﻿Klimaaktivisten der „Letzten Generation“: Fragwürdiger Weg – aber richtige Botschaft

Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ in Rostock: Wir sind keine Terroristen

Keine Umweltorganisation ist zurzeit so umstritten wie die „Letzte Generation“. In Rostock erklären Vertreter einer „Keimzelle“, warum sie ihren radikalen Protest für notwendig halten – und welche Folgen sie dafür in Kauf nehmen würden.