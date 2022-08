Auszug aus dem Programm

Zahlreiche Ausstellungen und öffentliche Veranstaltungen erinnern in Rostock in diesem Monat an die rassistischen Ausschreitungen vor 30 Jahren im Stadtteil Lichtenhagen. Dieses stellte die Integrationsbeauftragte der Hansestadt, Stephanie Nelles, am Dienstag im Ortsbeirat von Lichtenhagen vor. So konzentriere sich das Programm nicht auf das Sonnenblumenhaus, sondern auf die gesamte Stadt. In diesem Jahr habe man zudem besonders viel Wert darauf gelegt, auch die Jugendlichen mit einzubeziehen. Unter dem Motto „Kein Mord mehr“ findet noch bis zum 9. September eine Ausstellung in der Societät maritim (August-Bebel-Straße 1) statt. Gezeigt werden Porträts von Opfern rechter Gewalt in Deutschland seit 1990. „Hinter den Platten liegt der Strand“ heißt eine weitere Foto-Ausstellung über Lichtenhagen auf dem Lichtenhäger Brink, die bis zum 15. Oktober zu sehen sein wird. Am 21. August umd 16 Uhr präsentieren Katja Körber und Christian Simon eine szenische Lesung auf dem Doberaner Platz mit dem Namen „Als wir uns vergaßen“. Am 23. August um 19 Uhr folgt eine Lesung zum Thema „Wozu Rassismus“ in der Aula der Uni Rostock. Am Mittwoch, 24. August, hat der Chor der Vielfalt um 19 Uhr auf dem Neuen Markt seine Premiere. Ab 19.30 Uhr schließt sich eine Gesprächsrunde im Rathaus an. Am Donnerstag, 25. August, sind Schulklassen in die Stadthalle eingeladen, um sich aus verschiedenen Blickwinkeln mit historischen und aktuellen Fragen auseinanderzusetzen, die mit den Ereignissen im August 1992 in Verbindung stehen. Es finden Filmvorführungen und Workshops ausschließlich für angemeldete Schulklassen statt. Insgesamt fünf unterschiedliche Ausstellungen werden an diesem Tag im Foyer gezeigt, die zwischen 12.30 und 18 Uhr auch ohne Voranmeldung besucht werden können. Am Nachmittag findet in der Stadthalle ein wissenschaftliches Kolloquium statt. In Zusammenarbeit der Universität Rostock, der Landeszentrale für politische Bildung Mecklenburg-Vorpommern und der Heinrich Böll Stiftung Mecklenburg-Vorpommern wird unter dem Motto „Kommunale Erinnerung- Kommunale Verantwortung“ der Umgang mit rassistischer Gewalt in den 1990er Jahren aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am 25. August an einer Gedenkveranstaltung teilnehmen. Dabei wird er auch am Sonnenblumenhaus Blumen niederlegen. Steinmeier will am 25. August im Stadtteil- und Begegnungszentrums Lichtenhagen zudem mit Schülern und Anwohnern sprechen. Anschließend besucht er den buddhistisch-vietnamesischen Tempel, bevor er am Abend bei einer Gedenkstunde eine Rede im Rostocker Rathaus hält.