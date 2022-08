Ausschreitungen in Rostock

Stefan Schröder (42) war zwölf Jahre alt, als die Ausschreitungen am „Sonnenblumenhaus“ stattgefunden haben. Er wird noch heute auf seinen Wohnort angesprochen und es beschäftigt ihn, dass an seinem Heimatort Menschen derart abscheulich behandelt worden sind.

Im August 1992 griffen rechte Gewalttäter in Rostock-Lichtenhagen vier Tage lang die Ausländerunterkunft an. Bis heute verbindet sich Entsetzen mit der Tat. Wie geht es den Menschen, die heute im und am „Sonnenblumenhaus“ leben? Ein Hochhaus-Besuch

