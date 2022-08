Die rassistischen Ausschreitungen von Rostock-Lichtenhagen jähren sich in diesem Jahr zum 30. Mal. Damals wurden die Aufnahmestelle für Asylbewerber und das Wohnhaus für vietnamisische Arbeiter attackiert. Ein damals Dreijähriger erzählt von seinen Erinnerungen und wie es ihm heute geht.

Rostock. An den August 1992 kann sich Duc Ta Minh noch genau erinnern – auch wenn er damals erst drei Jahre alt war. „Mein Opa hat mich jeden Tag vom Kindergarten abgeholt und mich nach Hause ins Sonnenblumenhaus gebracht“, sagt der 33-Jährige. „Irgendwann standen draußen immer mehr Menschen, die grölende Masse wurde immer größer.“ Täglich haben er und sein Großvater an den Demonstranten vorbeigehen müssen – begleitet von „Ausländer raus“-Rufen. „Ich habe das gar nicht verstanden“, sagt er. „Ich war doch hier zu Hause.“

1979 sei seine Mutter als Schülerin nach Rostock gekommen. „Sie hatte das Privileg, in der DDR lernen zu dürfen“, sagt der Sohn. 1982 kam der Vater als Vertragsarbeiter in die Hansestadt. „Meine Eltern hatten sich schon in Vietnam kennengelernt, sind dann aber auseinandergegangen und haben sich in Rostock wiedergefunden.“ Auch der Großvater hatte in den 70er Jahren in Deutschland gelebt, sei nach seinem Studium zunächst nach Vietnam zurückgekehrt und nach der Wende wieder nach Rostock gezogen.