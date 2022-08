Rostock. Die ausländerfeindlichen Ausschreitungen 1992 in Rostock-Lichtenhagen beschäftigen noch heute Politik und viele Menschen. Anlässlich des 30. Jahrestages warnte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seinem Besuch in der Hansestadt vor einer erneuten Zunahme der Gewalt. Auch OZ-Leser diskutieren das Thema. Viele sehen die Probleme von damals noch heute nicht gelöst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Politiker verstecken sich hinter Inszenierungen

Für Marco Hippler sind die Mahnungen an Jahrestagen leere Symbolik. Er blickt mit Sorge auf die aktuelle politische Landschaft in Deutschland. "Immer zu 'Jahrestagen' werden die üblichen Worthülsen und Phrasen gedroschen, die die scheinheilige Heuchelei dieser Berufspolitiker bekräftigen. Dass mittlerweile wieder Nationalsozialisten in deutschen Parlamenten sitzen dürfen und dass Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus an der Tagesordnung sind, ist ein Verdienst der Leute, die jahrzehntelang weggesehen und sich geduckt haben und die jedes Jahr irgendwelche Jahrestage medial inszenieren müssen", kritisiert er die Politiker.

Martha Unterstab bekam als Reiseleiterin mit, wie sehr das Thema noch heute die Menschen beschäftigt. "Ich musste mir viele Fragen dazu anhören. Oft habe ich dann die Busfahrer erzählen lassen und nur übersetzt, das war authentischer als das, was man sonst so hört und liest." Sie erzählt von den Problemen, die damals in Lichtenhagen herrschten: "Ich war nicht dabei, aber es war schlimm. Schlimm war der Mob, der sich dort ausgetobt hat, das war widerlich, schlimm waren aber auch die Straßen und Bushaltestellen, die vollgekotet waren."

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Wir wurden bespuckt“

Auch Lutz Weber blickt mit Schrecken auf die damals dort herrschenden Zustände. "Meine Schwester hatte als Studentin dort in der Nähe ihre Wohnung. Ich kam als Azubi kurze Zeit später auch nach Lichtenhagen. Wir wurden bespuckt. Die örtlichen Anbieter hatten kaum Umsatz, da alles belagert wurde. Es gab viele Schlägereien. Die Flure der anliegenden Hochhäuser wurden als Toiletten genutzt", erinnert er sich.

Für Anni Schönfeld trifft die Wut der Anwohner damals und heute die Falschen: "Man sollte sich vielleicht überlegen, wie es dazu kam, dass diese Menschen dort vor der Tür und unter den Balkons hausten und Sanitäranlagen nicht vorhanden waren. Man sollte denen die Schuld geben, die es zugelassen haben und nicht denen, die in Not waren. Das Problem vor Ort ist von der Politik zugelassen worden. Dann wäre das wohl die richtige Adresse gewesen und nicht das Haus, in dem zu dem Zeitpunkt schon alle Asylbewerber weg waren und es an den Asiaten ausgelassen wurde, welche damit nix zu tun hatten!"

„Die Politik damals hat auf ganzer Linie versagt“

Auch Christian Baumgart meint, dass die Ausschreitungen 1992 die Falschen getroffen haben: "Ich bleibe bei meinem auch durch Augenzeugen belegten Argument, dass die Politik damals auf der ganzen Linie versagt hat und gerade die Vietnamesen, die im Volk beliebt waren, diese schlimmen lebensgefährlichen Anschläge ertragen mussten."

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Finn Loose