﻿Hertha Göllnitz (83) aus Rostock joggt mit Enkelin Juliane (16): „Meine Oma läuft mehr als ich“

Liebe zum Laufen verbindet Oma und Enkelin: Hertha (83) und Juliane Göllnitz (16) vom SC Laage treten beide erfolgreich bei Laufwettbewerben in MV an. Zuletzt liefen sie in Lubmin sogar die gleiche Strecke.

Rostock/Laage. Wenn die Oma mit der Enkelin joggen geht: 13 Jahre ist es her, da hat Hertha Göllnitz ihre damals dreijährige Enkeltochter an die Hand genommen und ist das erste Mal mit ihr losgelaufen. Die Kleine preschte vor. Schnell war klar: Laufen ist ihre Leidenschaft, genau wie die der Oma. Fortab gingen sie oft zusammen joggen – bis Juliane irgendwann zu schnell wurde und allein trainieren musste.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir sind oft durch den Gespensterwald um die Wette gelaufen – und sie hat immer gewonnen“, sagt die 83-Jährige und lacht. Als Juliane vier war, nahm sie erstmals gemeinsam mit Oma Hertha an einem Wettkampf teil: am Laager Stadtlauf für den guten Zweck. 1,2 Kilometer hatte eine Runde, die das Kleinkind mühelos schaffte. „Ich bin mit ihr extra ganz hinten gelaufen. Aber Juliane war einfach nicht zu bremsen, sie setzte sogar noch an, um andere Läufer zu überholen“, erinnert sich Hertha Göllnitz. Dass sie eine starke Läuferin geblieben ist, zeigt ihr diesjähriger Erfolg, als sie erstmals Landesmeisterin über 5000 Meter geworden ist. „Ich bin wahnsinnig stolz auf sie“, sagt die Seniorin.

Mit 83 ist Hertha Göllnitz oft die einzige in ihrer Altersklasse

Das Laufen liegt bei Familie Göllnitz in den Genen: Denn neben den beiden Frauen sind auch Julianes Papa Olaf (53) und Opa Eckhardt (81) aktive Läufer beim SC Laage. Mit ihren 83 Jahren ist Hertha Göllnitz allerdings bei vielen Laufwettbewerben im Land eine Rarität. In ihrer Altersgruppe W 80 ist sie häufig die einzige Frau, die mitläuft. Sie macht da nicht viel Wind drum und will auch nicht im Mittelpunkt stehen, aber ihre sprudelnde Energie ist bei jedem Satz, den sie spricht, zu spüren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es ist großartig, so eine Oma zu haben. Sie läuft mehr als ich!“, sagt die Enkelin. In der Tat ist die Toitenwinklerin fit wie ein Turnschuh, wie es so schön heißt. „Ich laufe für Lebensqualität. Ich bewege mich wahnsinnig gern und das hat auch einen großen Effekt für die Gesundheit. Ich nehme beispielsweise keinerlei Medikamente“, verrät die 83-Jährige. Das Laufen halte sie jung. Zudem bleibe sie auch mit Yoga fit.

Früher war sie als Eisschnellläuferin im deutschen Olympiakader

Derzeit läuft die vierfache Mutter und zweifache Oma einmal die Woche. Ihre Paradestrecke ist der Park am Hechtgraben in Toitenwinkel. Etwa fünf Kilometer läuft sie pro Training. Noch vor nicht allzu langer Zeit ist sie die Tour sogar dreimal pro Woche gelaufen. Doch dann gab es einen verletzungsbedingten Rückschlag.

Schnelligkeit ist bereits in der Jugend eine Gabe der Rostockerin. Denn Hertha Göllnitz galt in den 60er-Jahren als großes Talent – im Eisschnelllauf. Von 1960 bis 1964 wurde sie von Rostock nach Berlin delegiert. Die Kufensportlerin schaffte es in den Olympiakader von 1964 und trainierte gemeinsam mit ihrer Freundin Helga Haase, die 1960 Olympiasiegerin über 500 Meter wurde. „Damals noch für Gesamtdeutschland. Ich war ehrgeizig – bin auch abends von 23 Uhr bis Mitternacht zum Üben aufs Eis gegangen“, erzählt sie. Vorgesehen war Hertha Göllnitz für 1500 Meter. Doch dann stürzte sie auf dem Natureis im bayerischen Inzell schwer und verletzte sich am Lendenwirbel. Aus der Traum von Olympia.

Auch nach Meniskusverletzung bleibt sie dem Laufen treu

Dass sie sich durch Verletzungen nicht vom Sport abbringen lässt, hat die Rostockerin wohl damals gelernt. „Geht nicht, gibt’s nicht“, sagt sie schmunzelnd. Die Seniorin hatte sich vor zweieinhalb Jahren den Meniskus gerissen, wurde in der Berliner Charité operiert. „Der Arzt hat sich meine Knochen angeschaut und gesagt: Die sind super. Sie werden wieder laufen“, erzählt sie. Und so war es dann auch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Läuferinnen Hertha (83) und Juliane (16) Göllnitz vom SC Laage nach ihren erfolgreichen Läufen in Lubmin. Juliane holte den Vizelandesmeistertitel (U 18) nach 43,31 Minuten im 10-Kilometer-Lauf. Oma Hertha siegte in der Klasse der über 80-jährigen Frauen nach 41,50 Minuten im 5-Kilometer-Lauf. © Quelle: André Stache

Einen besonderen, gemeinsamen Gänsehautmoment erlebten Hertha und Juliane Göllnitz bei den diesjährigen Landesmeisterschaften im Straßenlauf in Lubmin im Oktober. Gemeinsam traten sie für den SC Laage auf fünf und zehn Kilometern an. Mit Erfolg: Die Elftklässlerin holte sich den Vizelandesmeistertitel nach 43,31 Minuten (10 km). Und Oma Hertha den Landesmeistertitel in der Klasse der über 80-jährigen Frauen nach 41,50 Minuten (5 km). „Es war so schön, wieder mit Oma zu laufen. Sie ist zuerst gestartet und ich dann kurz danach auch“, sagt Juliane. „Und sie hat mich zwei mal überholt“, fügt die agile Rentnerin lachend hinzu.

16-jährige Juliane liebt das Laufen als Ausgleich und Hobby

Für die junge Athletin ist das Laufen ein schönes Hobby. Zweimal pro Woche geht sie zum Training beim SC Laage, nimmt an etwa 30 Wettbewerben im Jahr teil, engagiert sich als Jugendwartin. „Das Laufen füllt mich aus, es macht Spaß und ist der perfekte Ausgleich.“ Vor allem die Gemeinschaft und das Familiengefühl im Verein seien ihr sehr wichtig.

Lesen Sie auch

Immer in Bewegung ist auch ihre Oma, die mit ihren 83 Jahren oft im Familienunternehmen Göllnitz Umwelttechnik, das ihre Söhne leiten, vorbeischaut und mithilft. Und sie hat einen großen sportlichen Traum. Sie möchte den fast 6000 Meter hohen Kilimandscharo in Tansania besteigen. Bis auf 4000 Meter war sie mit ihrem Mann bereits vor einigen Jahren gekommen. Das letzte Stück möchte sie unbedingt schaffen. „Das war unbeschreiblich und ein faszinierendes Erlebnis. Das Thema ist für mich noch nicht beendet“, sagt Hertha Göllnitz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und wer weiß, vielleicht kann sie ja auch das mit ihrer Enkelin gemeinsam machen. Denn die 16-Jährige verrät: „Mein Vater hat mir zum 18. Geburtstag versprochen, dass wir auf den Kilimandscharo gehen.“