﻿Lieber Iga-Park statt Warnemünde: Warum es die Menschen in Rostocks grüne Lunge zieht

Rostock. Endlich ist der Sommer zurück. Die Sonne bietet Wolken und Regen die Stirn und lässt auch die Temperaturen wieder steigen. Ideale Bedingungen also, um etwas an der frischen Luft zu unternehmen, beispielsweise einen Ausflug in den Rostocker Iga-Park. Er ist der größte seiner Art in der Hansestadt und bietet vielfältige Möglichkeiten, den Tag im Freien zu verbringen. Wer aber nutzt den Park eigentlich? Wir haben uns an einem Nachmittag umgeschaut.

Laura Wittner aus Rostock traf sich dort mit zwei Freunden: „Wir gehen hier spazieren, weil es hier sehr schön ist. Man hat das Grün und das Wasser“, sagte Laura. Sie sei mit ihren Begleitern bereits einmal um den Park herumgelaufen und habe sich alles angeschaut.

Laura Wittner wohnt in der Nähe des Iga-Parks und trifft sich dort gern mit Freunden. © Quelle: Martin Börner

Neben grünen Wiesen und Spazierwegen gibt es im Iga-Park auch einen Trimm-dich-Pfad, diverse Spielplätze und das Traditionsschiff „Dresden“ mit dem darauf befindlichen Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum. Hinzu kommt der Aqua- und Wassersportpark „Supieria“ direkt am Warnowstrand.

Er sei zwar nicht oft dort, aber die Stimmung gefiele ihm sehr, sagte Ferenc Forreiter aus Rostock. „Das ist hier ein kleines Zusammenkommen. Hier gibt es Essen, einen Funpark, da drüben wird Volleyball gespielt, und Musik läuft auch noch.“

Mit den Enkeln unterwegs zur Wasserskianlage an der Warnow

Mit seinen Enkeln Claas und Finn Rohling sowie deren Klassenkameradin Lena Moritz besuchte Günter Krebs aus Warnemünde die Wassersportanlage. „Ich wollte mit meinen Enkeln eigentlich Wasserski fahren, aber sie waren gerade eine Stunde auf der Wasserhüpfburg und jetzt ist die Kraft zu Ende“, erklärte Krebs.

Wenn das Wetter passe, würden die Kinder am nächsten Tag die Chance bekommen, Wasserski und Wakeboarding auszuprobieren. „Das Wetter ist so schön, dass man ohne Neoprenanzug auskommen könnte“, so Krebs.

Vom Pangea-Festival zum Wakeboarden in den Iga-Park

Ebenfalls an der Wassersportanlage hielt sich Jana Eisenhöfer aus Nürnberg auf. „Wir waren gerade auf dem Pangea und das Wakeboarding war im Ticket inbegriffen“, freute sich die Urlauberin über das Angebot der Veranstalter des Festivals auf der Halbinsel Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten. Freunde hätten ihr den Ausflug vorgeschlagen und sie sei begeistert gewesen, nachdem sie das erste Mal auf einem Wakeboard gestanden hatte, so Eisenhöfer.

Jana Eisenhöfer probierte sich das erste Mal auf dem Wakeboard aus. © Quelle: Martin Börner

Etwas abseits des Strandes entspannte sich Familie Andreas aus Berlin auf einer großen Decke. „Wir haben den Aquapark für die Kids ausprobiert und sind hier, um den Spaßfaktor auszuloten“, sagte Mama Ines. Warnemünde sei ihnen zu voll und die Grünanlage eine gute Alternative.

Park entstand zur Internationalen Gartenbauausstellung 2003

Der Iga-Park in Rostock wurde 2003 eröffnet. Er ist 100 Hektar groß und liegt direkt an der Warnow. Gut 135 Millionen Euro wurden seinerzeit investiert, inklusive Neubau der Hansemesse. Nach der Internationalen Gartenbauausstellung (Iga) wurde das Areal erhalten und weiter gepflegt.

Der Park ist über mehrere Eingänge erreichbar, täglich geöffnet und bequem mit der Bahn über den Haltepunkt Lütten Klein oder mit dem Auto erreichbar. Nach langwierigen Debatten in der Politik sind seit 2019 auch Hunde und das Fahrradfahren in der grünen Oase im Nordwesten der Hansestadt erlaubt. Auch der Eintritt wurde im Zuge dessen gestrichen.

