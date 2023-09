﻿Liebherr in Rostock bildet erste Auslandsmonteurin aus: Wie Greta die Männerdomäne am Hafen umkrempelt

Rostock. Hunderte Tonnen Metall, schwere Motoren, armdicke Stahlseile: Die Welt der riesigen Kräne, die bei Liebherr im Rostocker Seehafen gebaut werden, ist eine „Männerdomäne“. Noch jedenfalls. Denn auch beim Weltmarktführer aus MV stehen die Zeichen auf Veränderung. Und eine 18-Jährige aus dem kleinen Dorf Warnow bei Bützow ist das Gesicht des Wandels.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Greta Lotta Sohst ist die erste Frau, die bei Liebherr zur „Auslandsmonteurin“ für die Hafenkräne ausgebildet wird und künftig in aller Welt die gigantischen Maschinen aufbauen, warten und instand halten wird. Ausbildungsleiter Manfred Wanitschke (61) spricht von nicht weniger als einem „Meilenstein“. Greta hingegen sagt trocken: „Eine muss halt anfangen“.

Liebherr wird „weiblicher“

Vierzig neue Azubis haben am 1. September bei Liebherr-MCCtec ihre Ausbildung begonnen – darunter neun Frauen, knapp 25 Prozent. Tendenz stark steigend: „Mittlerweile ist es so, dass wir mehr Bewerbungen von Frauen auf die technischen Berufe haben als von Männern. Bei den Bürojobs ist es übrigens genau andersherum: Die wollen immer mehr Männer erlernen“, erzählt Wanitschke.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit zwölf Jahren leitet er den Nachwuchsbereich beim Kranbauer im Seehafen. Und dass er nun mit Greta erstmals eine junge Frau zur Auslandsmonteurin ausbildet – Wanitschke ist stolz darauf. „Wir haben einige Jahre Anlauf dafür gebraucht“, räumt er ein. Intern und extern gab es ‚Bedenkenträger‘, wie Wanitschke es formuliert. „Das liegt nicht daran, dass man Frauen diesen Job nicht zutraut, sondern mehr an den äußeren Umständen.“

Vierzig Azubis haben am 1. September ihre Lehre bei Liebherr im Rostocker Seehafen begonnen. © Quelle: Liebherr-MCCtec

Die Auslandsmonteure sind oft wochenlang im Einsatz. Sie überwachen den Zusammenbau der fertigen Kräne in Rostock, das Zerlegen für den Transport und schließlich auch den Aufbau und den Service im Zielhafen. Liebherr exportiert von Rostock aus auf alle fünf Kontinente. „Und es gibt leider noch Länder, in denen es weibliche Monteure – gerade wenn sie allein oder im Team unterwegs sind – schwieriger haben könnten.“ Ländernamen nennt er nicht. Aber beispielsweise verkauft Liebherr auch nach Saudi-Arabien.

„Studieren kann ich auch später“

Greta schreckt das nicht. Sie hat gerade ihr Abi gemacht, sich gegen ein Studium entschieden. „Ich will was Praktisches machen. Studieren kann ich auch noch später“, sagt sie. Es klingt wie ein Klischee, ist es aber nicht – und Greta ist stolz drauf: „Für Puppen habe ich mich wirklich nie interessiert. Ich habe immer lieber mit Autos und Treckern gespielt.“ Spätestens seit der Oberstufe war ihr klar, dass sie etwas mit Maschinen machen will. „Die Technik hat mich immer beeindruckt.“

Ihr Vater hat eine eigene Firma, für Hof- und Garagentore. In den Ferien war sie mit ihm und seinen Mitarbeitern oft unterwegs, hat mitgearbeitet. Reparieren, zusammenbauen, tüfteln – das ist ihr Ding. „Meine Mutter ist Krankenschwester. Es hätte also auch in die ganze andere Richtung gehen können.“ Sie hat Praktika bei einem Instandsetzungsbetrieb in Bielefeld gemacht. Das gefiel ihr nicht so. Bei einem „Azubi-Tag“ schnupperte sie dann bei Liebherr rein – und wollte bleiben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Seit dem 1. September lernt sie nun Mechatronikerin. „Das sind die ‚eierlegenden Wollmilchsäue‘ bei uns“, sagt Ausbilder Wanitschke. Metallbearbeitung, Elektrotechnik, Steuerungstechnik, Hydraulik, Pneumatik – all das gehört zum Beruf und zur Ausbildung. In der ersten Woche ging es in den ,„Pfeil-Bunker“ – mit der Pfeile Metall bearbeiten. „So mancher Kollege war danach platter als ich“, sagt Greta mit einem kleinen, aber selbstbewusstem Grinsen.

Von Indien bis nach Hawaii

Dreieinhalb Jahre lang dauert die Ausbildung. Im ersten Lehrjahr zahlt Liebherr 1154 Euro brutto im Monat. Weihnachts- und Urlaubsgeld gibt es auch, zudem Zulagen. Nach der Ausbildung will Greta die Welt sehen – als Monteurin. „Die Auslandsmonteure nehmen jeden Kran in Rostock in Betrieb. Nach dem Transport an den Bestimmungsort sind sie für den Aufbau und die Inbetriebnahme verantwortlich. Auch bei Fehlern oder Schäden kommen unsere Teams zum Einsatz“, so Wanitschke.

Manfred Wanitschke ist Ausbildungsleiter und bildet die erste Auslandsmonteurin beim Kranhersteller Liebherr in Rostock aus. © Quelle: Andreas Meyer

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Greta freut sich schon jetzt drauf – auf ein Leben „aus dem Koffer“, oft auf Achse. „Ich darf um die Welt reisen und mit Technik arbeiten. Besser geht’s doch kaum.“ Bei der Liste der möglichen Ziele kann selbst so manches Reisebüro nicht mithalten. Wanitschke zählt auf: „Wir liefern zum Beispiel Kräne nach Indien, nach Neuseeland, in die USA. Wir hatten auch schon Kollegen, die nach Hawaii mussten. Und zuletzt waren Leute von uns auf den Falklandinsel.“ Am Ende der Welt.

Dass sie „Türöffnerin“ für viele weitere Monteurinnen bei Liebherr sein könnte, „ist keine Last für mich“, sagt die 18-Jährige. Eines hat sie schon in den ersten Wochen bewirkt: „Mit einer Frau im Team ist der Umgangston ein anderer“, verrät der Chefausbilder.

OZ