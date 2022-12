﻿Liebherr-Kran aus Rostock rammt Brücke in Kiel und legt dort den Verkehr lahm

Wieder hat es ein Kran der Firma Liebherr aus Rostock in die Schlagzeilen geschafft. Ein nagelneues Modell des Typs LHM 600 ist in Kiel gegen eine Brücke gekracht – mit Folgen für die halbe Stadt. Managen muss die Krise ausgerechnet ein alter Bekannter: Rostocks Ex-Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr arbeiten an der „Meri“, dem Schiff, das bei der Durchfahrt der Hochbrücke in Kiel-Holtenau mit der Brücke kollidiert war. Darauf befindet sich der beschädigte Liebherr-Kran.

Rostock/Kiel. Die Unglücksserie mit Hafen-Kränen „made in Rostock“ – sie reißt nicht ab: Wieder hat es einen schweren Unfall mit einem Kran von Liebherr gegeben. Dieses Mal nicht im Rostocker Hafen, sondern in Kiel.

Beim Transport eines nagelneuen mobilen Hafenkrans vom Typ LHM 600 für den dänischen Nordsee-Hafen Esbjerg rammte der Kran die Holtenauer Hochbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal. Die Querung – eine der wichtigsten Straßenverbindungen rund um die Schleswig-Holsteinische Landeshauptstadt – ist seitdem gesperrt. Experten des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes haben Verformungen an den Stahlträgern der Hochbrücke und Risse im Beton entdeckt.

Schiff prallt gegen Brücke

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei in Kiel am Mittwochmorgen gegen 4.30 Uhr. Das finnische Schwerlastschiff „Meri“ hat einen Tag zuvor den neuen Kran bei Liebherr-MCCtec im Rostocker Seehafen geladen. Kurz nachdem der Frachter die Schleuse in den Nord-Ostsee-Kanal verlassen hatte, prallte der Ausleger des Krans gegen die 42 Meter hohe Brücke. Teile des Krans sollen in den Kanal gefallen sein, heißt es in einer Polizeimeldung. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Liebherr in Rostock bestätigte der OZ, dass es sich bei dem Unglückskran um ein System aus der Hansestadt handelt. Zur Unglücksursache machten weder die Behörden noch der Hersteller bisher Angaben. Der neue Kran kann bis zu 208 Tonnen heben. Maximale Hubhöhe: 49 Meter – mehr als die Durchfahrtshöhe der Holtenauer Hochbrücke.

Drittes schweres Unglück in zwei Jahren

Für Liebherr ist es der dritte folgenschwere Unfall mit neuen Kränen binnen zwei Jahren: Im Februar 2020 fielen zwei neue Hafenkräne beim Verladen auf einen Frachter über Bord, versanken im Becken des Rostocker Seehafens. Im Februar wird dieser Unfall nun vor dem Rostocker Landgericht verhandelt. Eine Versicherung fordert 7,5 Millionen Euro Schadensersatz nach dem Unfall.

Nur wenige Monate später – im Mai 2020 – brach dann bei einem Belastungstest im Seehafen der Kranhaken des bis dato größten je bei Liebherr gebauten Schiffskrans. Ursache soll ein fehlerhaftes Teil am Kranhaken gewesen sein. Beim Unglück – es ereignete sich, als gerade ein 5500 Tonnen schwerer Ponton angehoben werden sollte – wurde der Kran zerstört. Zwölf Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Liebherr baute den Kran komplett neu auf, im April 2022 wurde die „Orion“ samt des neuen HLC 295000 schließlich abgeliefert. Durch den Unfall geriet Liebherr in Rostock weltweit in die Schlagzeilen.

Madsen als Krisenmanager in Rostock und Kiel

Bei den beiden Unglücken in Rostock und nun auch beim dem Unfall in Kiel muss sich Claus Ruhe Madsen um die Folgen kümmern – in Rostock dereinst als Oberbürgermeister und somit oberster Chef der Hafenbehörde, in Kiel nun als Verkehrsminister zuständig für die gesperrte, wichtige Hochbrücke.

Die Sperrung der wichtigen "Olympiabrücke" – sie verbindet Kiel mit dem Norden des Landes, unter anderem dem bekannten Olympia-Segelhafen in Schilksee – führte zu Chaos auf den Straßen der Landeshauptstadt.