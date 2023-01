﻿Pizza, Döner, Burger, Asia-Food? Welches Essen an der Ostsee am häufigsten bestellt wird

Leibspeisen, trendige Getränke und mehr: Der Report des Lieferdienstes Lieferando verrät, was die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern 2022 am liebsten online bestellt haben und welche Länder-Küche heute besonders im Kommen ist. Die Antwort ist überraschend.

Cheeseburger, Döner oder Pizza? Lieferando hat ausgewertet, was sich die Menschen in den Bundesländern am liebsten nach Hause bestellen.

Rostock. Preissteigerungen und Inflation zum Trotz: Die Deutschen lassen sich Essen und Getränke nach wie vor gern nach Hause liefern. Spannende Einblicke ins Ess- und Bestellverhalten der Deutschen gewährt der Report der Online-Plattform Lieferando. Dabei zeigt sich: Die Menschen an der Ostseeküste haben einen anderen Geschmack als die im Süden der Republik.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die Statistik von 2022 hat Lieferando interne Statistiken und Daten von rund 15 Millionen Kunden bei über 32 000 teilnehmenden Restaurants ausgewertet. Resultat: In MV wird am liebsten italienisches Essen bestellt gefolgt von amerikanischer Küche und Kebab.

Trotzdem haben es weder Pizza noch Pasta in die Top 3 der Lieblingsgerichte geschafft. Die Plätze belegen Döner, Cheeseburger und Gebratene Nudeln. Fun-Fact: Nur in Mecklenburg-Vorpommern ist der Döner das beliebteste Gericht. Bei fünf Prozent aller Bestellungen wurde hierzulande ein Döner bestellt.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

MV hat Hunger auf Japanisch

Die Länderküche mit dem meisten Zuwachs im Land ist laut Lieferando japanisches Essen. Diesen Aufsteiger hat MV exklusiv, im Rest der Republik trendete vor allem mexikanische Küche. Die drei Gerichte, die 2022 an der Ostsee den größten Nachfragezuwachs hatten, sind Cheeseburger, Crust Dipper (Dips für den Pizzarand) und Chickenburger.

Paul Schumacher (19) arbeitet bei Domino in Rostock. Über 7000 Kilometer ist er im Jahr mit Fahrrad oder Auto unterwegs, um Essen auszuliefern. © Quelle: Frank Söllner

Burger so billig wie nirgends sonst

Auch über Fast-Food-Preise gibt der Lieferando-Report Aufschluss. Demnach zahlen Besteller in MV im Schnitt 9,12 Euro für eine Pizza vom Lieferdienst – Platz 10 im Bundesländervergleich. Am teuersten sind Pizzen in Bayern (10,38 Euro), am billigsten in Nordrhein-Westfalen (7,26 Euro). Unschlagbar günstig sind die Liefer-Burger an der Küste: Mit durchschnittlich 6,03 Euro pro Stück kosten sie hier so wenig wie nirgends sonst in Deutschland.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Pizza verliert, Cheeseburger bleibt top

Bundesweit hat die Pizza an Beliebtheit verloren. Lag die Pizza Margherita 2021 noch auf dem 4. Platz der Top 5, so hat sie nun den letzten Rang inne. Die Pizza Salami – 2021 noch auf Platz 3 – ist ganz aus der Liste verschwunden. Der Cheeseburger konnte Platz 1 verteidigen. Zweitliebstes Gericht: Pommes Frites gefolgt von Chicken- und Hamburger.