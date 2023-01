﻿Lieferengpässe belasten Baubranche in MV: „Wärmepumpen, Klingelanlagen, Photovoltaik – es ist ein Drama!“

Die deutsche Bauindustrie schaut pessimistisch in die Zukunft und stellt sich auch 2023 auf Umsatzeinbußen ein.

Rostock/Schwerin. Der Bau in MV kommt nicht in ruhige Gewässer. Materialengpässe und der Preisanstieg bei Baumaterialien machen der Branche weiterhin zu schaffen. Aber Lieferengpässe gibt es einer Umfrage der Deutschen Industrie und Handelskammer (DIHK) zufolge fast überall. Besonders knapp seien Werkstoffe wie Kupfer, Aluminium, Stahl oder Zellstoffvlies. Davon betroffen seien vor allem Fahrzeugindustrie, Möbelbranche, Maschinenbau, Chemie- und Metallindustrie. Über alle Branchen hinweg seien außerdem Verpackungen und Elektronikkomponenten Mangelware.

Und diese Entwicklung habe Folgen. Jedes zwölfte deutsche Unternehmen will aufgrund von Lieferproblemen Teile seiner Produktion verlagern. Allein in der Baubranche ist der Umsatz 2022 um 4,7 Prozent eingebrochen, die Auftragseingänge um 7,3 Prozent. 20 Prozent aller Bauunternehmer in MV haben laut einer Umfrage des Bauverbands MV im November angegeben, dass sie Probleme hätten, Baumaterial zu bekommen. Im Mai waren das noch 52 Prozent (vier Prozent im März 2021).

Bernd Seibold, Chef des Teambau Centers Bentwisch, sagt: „Wir haben ein sehr uneinheitliches Bild.“ © Quelle: Dietmar Lilienthal

Verbandsgeschäftsführer Jörn-Christoph Jansen sagt: „Das Lieferkettenproblem hat sich etwas entspannt. Es dauert alles noch länger, aber es ist nicht mehr so, dass man gar nichts bekommt oder nicht weiß, wie lange es dauert.“ Das liege auch daran, dass die Baukonjunktur sich etwas abgekühlt habe und der Wohnungsbau eingebrochen sei. Ohne dass in MV – mit Ausnahme einer Baufirma in Schwerin – Insolvenzen die Folge gewesen seien. 2023 rechne die Branche mit einem Umsatzminus von sechs Prozent.

Das Problem: das hohe Preisniveau. Holz lag im Mai 2022 auf dem absoluten Hoch mit Preissteigerungen von bis zu 400 Prozent. Jetzt pegele sich der Erzeugerindex auf 150 ein, was einem Anstieg um 34 Prozent entspricht. Problematisch sei die Situation aber noch bei Metallen und allen Materialien, deren Herstellung energieintensiv sei – mit Preisanstiegen von 32 Prozent bei Asphalt, 48 Prozent bei Betonstahl oder 66 Prozent bei Flachglas.

PMR-Geschäftsführer Alexander Gatzka sagt, Preissteigerungen und Lieferprobleme gebe es bei fast allen Materialien. © Quelle: Frank Söllner

Bernd Seibold, Standortleiter des Baustoff-Händler Teambau Center in Bentwisch, sagt: „Wir haben ein sehr uneinheitliches Bild. Vor allem bei energieintensiven Produkten – also gebrannten Dachziegeln, Mauerwerksziegeln, Fliesen – haben wir eingeschränkte Produktionen. Es gibt Lieferanten, die sich aufgrund der hohen Produktionskosten zurückgezogen haben. Da wurden ganze Werke stillgelegt.“

In anderen Bereichen seien die Lieferfristen wieder im Rahmen, dafür die Preise aber enorm hoch. Seibold sagt: „Zum Beispiel bei Stahl, Produkten mit Zement, wie Fliesenkleber, Mörtel, Beton, Dachsteinen.“ Der Preisanstieg bei Zement liege noch immer bei zehn Prozent, ebenso bei allen Keramiken.

Der Rostocker Architekt Jörn Bräuer sagt: „Es ist zu wenig Material im Markt verfügbar.“ © Quelle: Nele Reiber

Für den Rostocker Architekten Jörn Bräuer ist zwar „weniger Druck auf dem Kessel“, da sich die Zahl der Großbaustellen reduziert hat. Er sagt aber auch: „Es ist zu wenig Material im Markt verfügbar, aber es wird auch weniger nachgefragt, so dass weniger Last auf den Handelsketten ist und es so scheint, dass mehr Material verfügbar ist. Ich glaube aber nicht, dass mehr Einheiten KG-Rohre, Steine oder Holz geliefert werden können.“

Alexander Gatzka, Geschäftsführer der Projektmanagement GmbH Rostock PMR, sagt: „ Es gibt immer noch Baustoffe, die schwierig zu beschaffen sind, wie Fenster und alles, was Haustechnik wie Wärmepumpen, Klingelanlagen, Photovoltaik angeht. Wechselrichter kriegst du so gut wie gar nicht – das ist ein Drama. So viel zum Thema nachhaltiges Bauen.“ Entspannt sei die Lage bei Türen, Trockenbaumaterial, Steinen und Beton. Probleme gebe es aber bei Schrauben, Dämm- und Kunststoffen und Produkten aus Stahl, Kupfer, Aluminium.