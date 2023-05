Garten, Grillen und Genuss: Lifestyle-Messe „Flair am Meer“ im Iga-Park in Rostock eröffnet

Rostock-Schmarl. Bei feinstem Sonnenschein ist am Donnerstag im Rostocker Iga-Park die Lifestyle-Messe „Flair am Meer“ eröffnet worden. Bei der Freiluftveranstaltung bieten etwa 100 Aussteller den Besuchern ihre Produkte aus den Bereichen Garten, Wohnen und Genuss an. Neben den Ständen gibt es auf der „Flair am Meer“ ein Programm mit Modenschau, Yoga-Kursen im Grünen und Tastings von den Fleisch-Spezialisten von Pistol Prime BBQ aus Rostock.

Oldtimertreffen und Grillmeisterschaften unter freiem Himmel

PS-Liebhaber kommen zeitgleich auf der Automeile auf ihre Kosten, wo sie am Freitag ein Oldtimer- und am Sonnabend ein Tuning-Treffen erwarten. Gipfeln soll die Open-Air-Veranstaltung in diesem Jahr mit der Landesgrillmeisterschaft, die am Sonntag ab 11 Uhr erstmals in Mecklenburg-Vorpommern ausgerichtet wird.

Die Messe ist noch bis Sonntag geöffnet: am Freitag von 11 bis 18 Uhr, am Sonnabend zwischen 10 und 19 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Eine Tageskarte kostet 9 Euro für Erwachsene (am Sonntag 7 Euro), Kinder zwischen 6 und 14 Jahren zahlen 4 Euro.

