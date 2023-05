﻿Dolce vita an der Ostsee: „Flair am Meer“ in Rostock ist Messe für Genießer

Rostock-Schmarl. Sanfte Bässe waberten am Samstagnachmittag über den Rostocker Iga-Park hinweg. Der mäßige Ostwind trug die Musik an der Hanse Messe vorbei über das Pflaster auf dem Vorplatz bis zum S-Bahn-Halt Lütten Klein. Nicht ganz so strahlend und warm wie noch am Eröffnungsdonnerstag zeigte sich das Wetter im Nordwesten der Hansestadt – den Weg zur Freiluftmesse „Flair am Meer“ fanden aber trotzdem Tausende Besucher.

Gucken, staunen und kaufen konnten die an den Ständen von rund 100 Ausstellern, die ihre Waren noch bis Sonntag bei der Open-Air-Veranstaltung präsentieren. Deren Metier: Garten, Wohnen und Genuss. Es ist bereits die siebte Auflage der Messe, die sich um das schöne Leben dreht.

Dekoration für den Garten und Strandkörbe besonders gefragt

Dass es das ist, wonach die Menschen nach dem eher kalten Frühjahr lechzen, weiß Dirk Seifert aus Salzwedel. Er bietet unter anderem Skulpturen aus Holz und Metall an. Die wären besonders gefragt, das Interesse an Dekoration für den Garten generell sehr hoch, was sich sicherlich darauf zurückführen lässt, dass der Sommer endlich Einzug hält und die Menschen wieder in ihren Gärten aktiv werden können.

„Ich bin heute richtig in Kauflaune. Vor allem die Gartendeko hat es mir angetan. Wir sind ganz spontan hergekommen, gucken hier und da und genießen das tolle Wetter“, sagte Messebesucherin Sandra Baldens am Eröffnungstag den Veranstaltern, der InRostock GmbH, die Stadthalle und Hansemesse betreiben. Er freue sich über die gute Stimmung, sagte Aussteller Dirk Seifert.

Neben Deko-Artikeln gibt es im Sortiment von Virginia Nemschok von der Grünzimmer GmbH aus Nienborstel in Schleswig-Holstein auch Gartenmöbel und Strandkörbe aus Teakholz. Das gilt als enorm dicht und kann eine Lebensdauer bis zu 100 Jahren aufweisen, weshalb es besonders prädestiniert für Tische und Stühle ist, die das ganze Jahr über im Freien stehen. Verkaufsschlager bleiben Strandkörbe – für diejenigen, die sich das Urlaubsfeeling nach Hause holen wollen.

Tuning-Treffen und Beratung zu E-Mobilität auf der Automeile

Auch PS-Liebhaber sollen auf der Messe auf ihre Kosten kommen. Sie können auf der Automeile die neuesten Modelle verschiedener Autohäuser der Region erkunden. Deren Vertreter beraten potenzielle Kunden unter anderem zum Thema E-Mobilität. Aber auch jegliches Zubehör zum Camping mit dem Auto oder Van spielen eine Rolle, sagte Philipp Rötz, Projektleiter der Automeile. Am Freitag sollte bereits ein Oldtimer-Treffen stattfinden sowie ein Tuning-Treffen am Samstag.

Laut Angaben der Veranstalter lockte die „Flair am Meer“ bereits am ersten Veranstaltungstag Tausende Besucher in den Iga-Park nach Schmarl. Auch am Sonntag wird das Gelände noch einmal geöffnet. Dann werden auch die Landesgrillmeisterschaften für MV ausgetragen – zum ersten Mal auf der Genussmesse in Rostock. Der Gewinner des Wettstreits um die besten und leckersten Kreationen vom Rost wird zum Bundeswettbewerb reisen.

Produktvielfalt und Probierhäppchen machen Lust aufs Grillen

Auf der Sonderfläche „Grillen und Chillen“ herrschte laut Angaben der Veranstalter an allen Messetagen großer Andrang. Neben den kulinarischen Köstlichkeiten gibt es dort auch eine riesige Auswahl an Grillgeräten und -equipment. „Wer bekommt da nicht Lust aufs Grillen?“, so Andreas Markgraf, Geschäftsbereichsleiter der Hanse Messe.

Die Open-Air-Messe „Flair am Meer“ ist am Sonntag, 21. Mai, noch einmal von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Eine Tageskarte kostet dann 7 Euro, Kinder zwischen sechs und 14 Jahren zahlen 4 Euro.

