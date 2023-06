﻿Größte Udo-Lindenberg-Schau in Rostock eröffnet: Panikrocker verspricht Besuch

Rostock. Ein Hauch von großer Show wehte bereits am Mittwochabend beim Pre-Opening durch die Rostocker Kunsthalle. Am Donnerstag dann öffnete die Rostocker Kunsthalle die Türen für alle Besucher. Die Ausstellung „Udo Lindenberg – Malerei, Musik und Große Show“ mit Bildern, Fotografien, Videoinstallationen, Tourplakaten, Plastiken, den berühmten Likörellen und allerlei Gedöns aus 77 Udo-Jahren in Rostock ist die bislang größte Udo-Schau. Zu sehen ist die Schau bis 28. August auf beiden Etagen, im Plastiksaal und im White Cube der Kunsthalle.

Die Ausstellung ist bunt, lebensfroh, musikalisch, immer frech. Sie zeigt vor allem eins: Wie man sein Leben leben sollte! Anders schön halt. Künstlerisch gesehen, nun ja, Lindenberg verdient mittlerweile mit seinen Bildern mehr als mit seiner Musik, was gewiss so manchem ehrenwerten Fulltime-Künstler die Tränen in die Augen treibt.

Monika Verch und Erika Kell aus Brandenburg (v.l.) „Wir machen Urlaub in Warnemünde und haben von der Ausstellung gelesen. Wir finden ihn originell, vor allem seine Malerei. Sein Werdegang ist interessant. Eierlikör trinken wir, damit malen nicht.” © Quelle: Martin Börner

Die Malerei ist vom Handwerk eher so auf dem Niveau eines Elftklässlers, der im Kunstkurs mit ’ner Zweiminus rausgeht. Aber das muss man auch erst mal hinkriegen. Manche hängen ihre Bilder einfach verkehrt herum und werden reich und berühmt.

Bei Udo geht es eindeutig um das Gesamtkunstwerk. Oder wie der Panikrocker mal sagte: „Meinen Job gibts nur einmal auf der Welt – Udo Lindenberg.“ Und, noch so ne Udokdote: „Realität ist nur was für Leute, die mit Drogen nicht klarkommen.“

Großer Andrang von Besuchern bei der Ausstellung von und über Udo Lindenberg. © Quelle: Martin Börner

Udo will im Sommer nach Rostock kommen

Udo halt. Warten wir mal ab, wann der 77-Jährige Rostock seine Aufwartung macht. Zur Udo-Schau und zum Pre-Opening konnte er nicht kommen. Wegen eines grippalen Infekts musste der große Meister Anfang der Woche seinen Besuch absagen. Dafür kamen sogar Fans aus seinem Geburtsort Gronau, aus dem Rheinland, Brandenburg, Leipzig oder Berlin angereist.

Rund 300 geladene Gäste durften bereits beim Pre-Opening am Mittwoch dem Kurzkonzert des Panikorchesters, das Udo 1973 mitbegründet hatte, lauschen. Es gab Prosecco, Musik, Lachshäppchen, Mousse au Chocolat, etwas sehr spezielle Udokunst und eben große Show.

Die Gäste trugen Hüte, Sonnenbrillen, bunte Hemden und jede Menge gute Laune und Humor vor sich her. Rostocks Jazzdiskurs-Gründer René Geschke suchte als ausgewiesener Musikexperte „das Flugzeug, mit dem dieser Lindenberg mal über’n Atlantik geflogen ist. War der doch... Oder?“

Die Gewinner der OZ-Leseraktion: Petra Schorning aus Rostock, Mark Schneider und Ivonne Gau aus Ribnitz-Damgarten, Andreas und Kirsten Richter aus Teterow (v.l.) hatten Spaß beim Pre-Opening auch ohne Udo. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Andreas Richter (59), Arzt aus Teterow und einer der drei Gewinner der OZ-Leseraktion, suchte mit seiner Ehefrau Kirsten (58) den Eierlikörstand – vergeblich.

Udos Panikorchester war beim Pre-Opening auch ohne Chef locker am Start und stimmte ebenso locker auf Schau und Abend ein. Und: „Udo lässt euch ausrichten, dass er diesen Sommer auf jeden Fall nach Rostock kommt – versprochen!“ Sänger Ole Feddersen, seit zwölf Jahren Counterpart im Panikorchester und mit 49 Jahren noch ein Jahr jünger als die Combo, rief’s ins Publikum und die Menge rastete aus.

Udo-Gesangsdouble Ole Feddersen (l.) mit dem Panikorchester beim Pre-Opening mit bester Stimmung vor 300 geladenen Gästen in der Rostocker Kunsthalle. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Im Publikum waren zahlreiche Udo-Fans. Und das Volk bekam sein Udopium. „Reeperbahn“, „Ich mach mein Ding“ oder „Sie spielte Cello“ – Rostock zeigt sich textfest. Handys in die Höhe, Prosecco und Pilsken an Frau und Mann und macht euch mal locker in den Hüften. Die Gäste, sagen wir mal plus 50 aus Wirtschaft, Kultur, Sport, Politik, Medien und Freunden der Kunsthalle e. V., wippten und klatschten im Takt. Mit Augen zu kann man den Sänger Feddersen auch fürs Original halten.

„Udo kennt solchen Blödsinn wie Eifersucht nicht!“

Und auf die Frage, wie nahe man Udo in so einer Interpretation kommen darf, ohne dass der sauer wird, lacht er: „Mann, der Typ ist so locker, cool und voller Respekt. Der freut sich, wenn wir einen geilen Abend haben. Eifersucht und solchen Blödsinn kennt Udo gar nicht.“

André „Lindi“ Büttner (48) und Heike Büttner (51) aus Halle an der Saale sind mit Tochter Pia Büttner aus Rostock (26/l.) in die Kunsthalle gekommen. © Quelle: Martin Börner

Michael Schnabel (54), Fachkrankenpfleger aus Grevenbroich, und Bernd „Höppi“ Höpfner (57), Postzusteller aus Düsseldorf, kennen sich seit Jahrzehnten. Sie haben gemeinsam seit ihrer Jugend nach eigener Aussage Hunderte von Udo-Konzerten erlebt. Die Rostocker Ausstellung lassen sie sich natürlich nicht entgehen.

„Höppi“ hat die Udomania in der Jugend gepackt. „Ich komme aus Aschersleben in der ehemaligen DDR und habe Udo seit der Livehaftig-Tour heimlich gehört. Das war in den 70ern. In meiner Kindheit hatte ich zwei Träume: Einmal Udo und einmal Borussia Mönchengladbach live sehen.“ Lebensjob well done. Er ist am Bökelberg Dauerkartenbesitzer und Udo-Konzerte, wie gesagt: Hunderte!

