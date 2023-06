Kostenfrei bis 19:23 Uhr lesen

Promi-Kunst

Die Vorfreude auf die Ausstellung von Udo Lindenberg in der Rostocker Kunsthalle war riesig. Zur Eröffnung am Donnerstag und zum Pre-Opening am Vorabend kamen Hunderte Udo-Fans. Der Musiker selbst musste krankheitsbedingt absagen – will die Ausstellung aber noch persönlich besuchen.